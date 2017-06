¨Únicos¨ con Luis Rubin se estrenó en Unicanal

Unicanal suma a su grilla un nuevo programa de producción nacional llamado Únicos: la vida detrás del personaje, conducido por Héctor Luis Rubín. Únicos pretende seguir las historias detrás de una figura conocida a nivel nacional en el área de política, social, en el deporte, o en el arte, más allá de su personaje frente a las cámaras.

El primer invitado del programa estreno fue el ex ministro Santiago Peña, y en los próximos continuará con personalidades como el intendente de Asunción Mario Ferreiro, o el jugador Nelson Haedo Valdéz.

En Television.com.py te contamos más detalles de este programa que está planeado continuar hasta fin de año.

TVPY: ¿Cuál es la idea de Únicos?

HLR: La idea es hacer conocer la vida del personaje como persona, no el personaje. Mucha gente, cuando está expuesta en los medios, es de una manera y en la vida real es otra, sea político, deportista, lo que sea. Entonces es meternos en su vida, en su entorno, saber cómo son… No hablar en lo posible de su trabajo, sino conocerlos más en persona con sus anécdotas, sus vidas, cómo llegaron a ser lo que son hoy por hoy, qué comen, qué no comen, cómo es su familia. Una charla tranquila, pero metiéndote en su mundo.

Por ejemplo, el otro día arrancamos con Santiago Peña en su entorno, su familia; él me enseñó unos pases de rugby. Así que me tocará hacer de todo dependiendo del invitado que tenga.

TVPY: ¿Cómo se te ocurrió el programa?

HLR: Tengo un programa de radio, me di cuenta que cuando viene un invitado y se apaga el micrófono, él cambia, se relaja, es otra persona, te cuenta anécdotas y me pareció que había que trasladar esas cosas a imágenes. A lo mejor la gente no te conoce en esta faceta, te conoce solamente hablando de algo aburrido como política, o economía o lo que sea de una forma mucho más técnica y esta manera es más relajada de conocer. Te hacés una mejor idea.

TVPY: ¿Cómo ves a Unicanal en el mercado televisivo?

HLR: Feliz por Unicanal por tener un canal con producción nacional con tanta gente, tantos periodistas, tantas cosas que hacer, hay más espacio para profesionales paraguayos. ¿Sabés lo que es presumir de un canal 100% de producción nacional? Es justamente único y un lujo, así que feliz con Javier (Javier Bernardes), con el equipo, con todo Unicanal de que estén apostando por todo lo nacional.

TVPY: ¿Cómo estás llevando tu trabajo de conductor en varios medios y el crecimiento que se está dando en Ñandutí?

HLR: Bueno, a todas las radios del holding les de maravilla, esa es la realidad, nos avalan las audiencias. Yo vivo el éxito a través del equipo que tenemos, así que estoy contento de que esté funcionando todo. Tenemos proyectos enormes, completos y nuevos en el holding que van a salir dentro de muy poco también. La verdad que no me puedo quejar, Paraguay me dio una bienvenida fantástica.

Héctor Luis Rubín, también conocido sólo como Luis Rubín, tras su retorno a Paraguay hace dos años, acompaña también a su padre Humberto Rubín en El Saber Va Contigo en la RPC y conduce El Salón de los Pasos Perdidos en Radio Ñandutí 1020 AM, donde también se encarga de la gerencia general del medio.

Únicos: la vida detrás del personaje se emite todos los martes a las 23 hs. y repite los domingos a las 18 hs. por Unicanal.