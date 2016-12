Amazon Video ya puede verse en Paraguay

El gigante tecnológico Amazon anunció hoy que su plataforma Amazon Video, servicio que compite con el popular Netflix, ya puede verse en Paraguay y en más de 200 países.

A partir de ahora, aquellos que posean televisores Smart marca Samsung o LG, o dispositivos iOS y Android, podrán ver las series originales de Amazon que han tenido un importante éxito como Transparent, The Man in the High Castle, o Goliath con Billy Bob Thornton. También pueden hacerlo a través de la pagina web del servicio que es www.primevideo.com

El costo es de tan sólo 2.99 dólares mensuales. Aquellos que son miembros de Amazon Prime para realizar compras, poseen de manera gratuita el servicio.

Cesar Caballero, Christian Wenger, Graciela Barreto Z, Escobar Silva Fabio liked this post