Amoroso sobre críticas a los Premios Paraná: “Que no sean mediocres e ignorantes”

La entrega de los Premios Paraná, evento que distingue a las figuras y programas de radio y televisión nacional, celebró su décimo tercera edición el sábado 4 de marzo en el Rakiura Resort.

Durante la ceremonia, que fue emitida en vivo por Paravisión, Latele, Paraguay TV, y Lobo Station, se pudieron ver muchos comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra.

Juan Carlos Amoroso, productor del evento, emitió un comunicado oficial que fue difundido por el periodista y jurado de los premios Marcelo Acosta, en el que se molestó a raíz de los comentarios negativos.

Television.com.py se comunicó con Amoroso, quien nos explicó en detalle el porqué de su enojo.

TVPY: ¿Cuál es el balance de esta edición de los Premios Paraná?

JCA: Yo siempre quiero superarme y este fue superior al año pasado. Esta edición tuvo la visita de Luis Ventura, no porque sea un periodista o un conductor de televisión argentina, sino que es el presidente de APTRA, la institución que entrega los Premios Martín Fierro en la Argentina. Me dijo: “Mirá, me llevo una imagen de una producción increíble que nosotros no hacemos allá. Te voy a copiar muchas cosas”. Tuvimos, sí, algunos problemas televisivos, por eso no pudimos comenzar a hora, algunos inconvenientes por parte del canal emisor donde todos los otros tomaron las señales de ese. Siempre hay inconvenientes técnicos, pero bueno, fueron superados. Yo estoy más que conforme. Además, el evento fue Trending Topic, fue impresionante en las redes sociales más que el año pasado. Estoy esperando ahora la medición de Twitter, pero se dice que este año superaron los 600.000 tuits.

TVPY: ¿Cómo calificarías la Premiación de este año?

JCA: Para mí, como productor general y como creador del premio, fue el mejor de los balances en el sentido de felicidad, se ha hecho una producción nunca vista en la televisión nacional, prácticamente fue la mejor, con un salón fantástico, una ubicación de gente muy cómoda. Tuvimos dieciocho conductores de todas las radios y canales de primera línea en el escenario: Kike Casanova, Chiche Corte, Paola Maltese, Gisela Cassettai, Bicho Riveros, Pedro Guggiari… es decir, un desfile de figuras de la televisión fantástica. Así que el balance es más que positivo.

TVPY: ¿Podés explicarnos los motivos que te llevaron a publicar esa aclaración oficial en Internet?

JCA: Porque yo acepto cualquier crítica, cualquiera… “No me gusta la cara de Amoroso”, “No me gusta esto, no me gusta lo otro”, pero no me gusta que profesionales mientan. El señor Jorge Puig, un tipo ya veterano en los medios de comunicación, sale a decir que a él no le servían porque no estaba nominado, que a él le servían agua y no champagne… una estupidez total. ¿A quién se le ocurre que en un evento vos vas a decir a esta mesa sí y a esta mesa no? Lo que me duele a mí es que sea gente profesional como el señor José Ayala, que dijo que la pantalla era de cuarta, de canje. A mí me gustaría que vayan a BPR, que puso la mejor pantalla que tiene el país, de la mejor calidad y costó una fortuna. Sólo que se veía unos cuadraditos que parecía pixelado porque, técnicamente, la televisión que estaba haciendo la transmisión no tenía el cable adecuado, no tenía la condición técnica adecuada que ya superó a la producción. Fue un problema de canal.

Entonces, yo pienso, ¿Cómo un tipo como José Ayala dice esa insignificancia y no ve todo lo que hay alrededor, todo lo que hicimos? Él puede decir… “Me gustó esto, me gustó lo otro y no me gustó tal cosa”, está bien, pero no siempre lo negativo. Mi otro descargo es que puedo decir que figuras se colaron. No estaban invitados, no pagaron la adhesión y después los ves en televisión hablando mal del evento. Comieron, tomaron champagne y encima hablaban mal. Hace cincuenta años que trabajo en esto, un poco más, y tengo que soportar que un panelista de programas del espectáculo me diga cómo tengo que hacer las cosas. Pueden sugerir, pero no ofender.

Después tenemos a la directiva de un canal, una gerente de un canal que fue vergonzoso el tuit que puso, dice que se le dio el Paraná de Oro a Bruno Masi por Hola Música, un programa de hace veinticinco años. Un sarcasmo total. Primero, Masi ganó su rubro de conducción masculina en radio FM por el año 2016. Segundo, ¿Quién va a negar la profesionalidad y todo lo que hizo en la televisión paraguaya? El año pasado, sin ir más lejos, fue el único que entrevistó al Papa y al Presidente Cartes, por ejemplo. ¿Quién va a negar la trayectoria de Bruno Masi? Nadie. Y tercero, como si fuera poco, este es el primer Paraná de Oro que va dirigido a la radio porque siempre se entregó a programas o figuras de televisión. Pero una gerente no puede decir que Masi estuvo veinticinco años esperando un Paraná, es una falta de respeto a él, no a Amoroso. Esas son cosas que me indignan, no pueden estar ofendiendo a las figuras que tenemos en televisión, es decir que todos somos una porquería y la televisión paraguaya es una porquería, que no sirve para nada y no es así. Eso se llama ¨Envidia¨.

Hola Música gana su Paraná de Oro 25 años después de salir del aire, siempre luego dije que no tenes que perder la esperanza. — Laura Arias (@laeupy) March 5, 2017

Hubo un panelista de otro programa, que ya es el colmo de los colmos, que es argentino y que dijo en cámara que no sabía quién es Luis Alberto del Paraná. Cualquiera hace cámara. Si vos sos extranjero y estás comiendo de este país y vas a hablar de un premio que se llama Paraná, lo menos que podes hacer es googlear y fijarte quién era… Encima el tipo es un DJ y se hace el periodista. ¿Pero qué hacen los directivos de canales que ponen a cualquiera a conducir?

Otra panelista de un programa de la siesta de Latele… Está bien, no tenés por qué saber quién es Luis Ventura, pero si en el programa se va a tocar el tema de que viene el presidente de APTRA, por lo menos averiguá qué es el Premio Martín Fierro, algo, y no decir “¿Quién es Luis Ventura? No lo conoce nadie”. Una falta de respeto los que están como panelistas en ciertos programas, que dan vergüenza ajena. La televisión nuestra, en vez de crecer, está peor. ¿Cómo un panelista va a salir a decir que no sabe quién es Luis Alberto del Paraná? No sólo es un retroceso, quieren figuretear, quieren aparecer en los diarios, donde sea de cualquier forma.

Afortunadamente, lo que hay que destacar es que son cuatro o cinco mediocres e ignorantes, pero no los contás con los dedos de las manos, y en la vereda de enfrente ya te conté todos los que fueron, las figuras de los canales estaban todas, las importantes… no estos de cuarta ya venidos a menos que lo único que quieren es aparecer en los diarios. ¿Entonces qué hacen? Agredir, insultar, decir mentiras, estupideces.

Repito, había gente de otro canal que tenían dos invitaciones y se colaron seis, comieron de arriba y no quisieron pagar la adhesión, son integrantes del elenco de un programa, productores y compañía. Esta gente que estoy diciendo es cercana a José Ayala y el que nunca hizo nada en la televisión nuestra, éste sale a hablar como si fuera un gran productor de Hollywood. Otros que están en un panel de la siesta de Latele se colaron también, aparecieron comiendo ahí adentro.

TVPY: ¿Uno de los canales cortó la transmisión?

JCA: La transmisión era de 22:00 a 00 hs. Es cierto, tenía que terminar a las 00:00 hs, pero a veces ocurren problemas que los canales de televisión tienen que ser comprensivos. No pasó eso, por ejemplo, con la gente de Canal 9 o Paravisión. Latele decidió cortar no sé por qué, no nos consultó ni nos dijo nada, podían haber preguntado qué necesitábamos… En fin, solidaridad que no hubo. Solidaridad sí tuvo el SNT porque, cuando se dio cuenta de que el otro canal cortó, inmediatamente puso el SNT en el aire. En solidaridad hacia los Premios Paraná, mandó poner al aire la media hora que faltaba. Me da tristeza, como hombre de televisión, que un canal, sin preguntar, cortó y se acabó. No sólo perjudicó al evento, sino que perjudicó a sus televidentes y fíjate qué actitud totalmente distinta del SNT y Paravisión. Ahí se marcan las dos actitudes de la televisión que tenemos: solidaria para un gran evento y la gente que no es solidaria y que no le importa nada de lo que está en pantalla.

TVPY: ¿Habrá una siguiente edición este año o será directamente en el 2018?

JCA: Ahora voy a ver. Vamos a ver si mantenemos la fecha de marzo, si de acá a un año, o adelantamos a diciembre. También hay otra gran posibilidad que quiero hacer, si llegamos, que es separar la radio de la televisión. Hacer una noche para la televisión y otra noche para la radio porque hay cualquier cantidad de programas en radio AM y FM, y en una noche sola no entra todo. Vamos a ver (risas).