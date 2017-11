Baila Conmigo Paraguay sorprende: Estrena el Aquadance con figura internacional

Baila Conmigo Paraguay sorprende en sus últimas semanas de la edición 2017 con un nuevo ritmo, el Aquadance.

Después haber programado estilos como el disco, reggaetón, bajo la lluvia, pop latino, Brasil mix, entre otros, el formato trae a los famosos y sus parejas el desafío del año, la disciplina que se vio por primera vez en televisión en Bailando por un Sueño de Argentina y que logró altos picos de rating a nivel nacional e internacional.

Este ritmo consiste en realizar coreografía dentro y fuera del agua, en piletas de fibra de vidrio en forma de semi esfera.

Para la demostración y ayudar en el entrenamiento a las parejas y coaches, fue contratada la experta coreógrafa chilena Rosita Piulats.

Sorpresa internacional

Como si esto no fuera poco y para dar apertura a la emisión de hoy, 28 de noviembre, estará el bailarín y director artístico argentino Flavio Mendoza, figura reconocida con gran éxito en sus espectáculos en Buenos Aires y quien también participó en el Baila del vecino país, siendo el aquadance uno de sus mejores estilos.

Conversando con la jefa de coaches, la profesora Natalia Ramos, destacó el crecimiento de las parejas a lo largo de esta edición y a medida que fueron dificultándose las coreografías en cada ritmo. “El mayor desafío es coordinarse con la pareja, el que no es bailarín propiamente acostumbrarse a la dinámica de un bailarín y el bailarín tratar de acompañar y de apoyar al que no es bailarín. Siempre son los trucos, los lifts y todas esas cosas lo que generan, de repente, un poco más de dificultad, de temor, pero realmente fueron haciéndolo. Parejas que no les dábamos, digamos, ni 5, ahora están con un muy buen nivel coreográfico. Coreográficamente, el BCPY de este año es mucho más superior al de años anteriores”, afirmó.

Baila Conmigo Paraguay se emite de martes a viernes, a las 22 hs., por Telefuturo.