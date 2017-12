Bibi Landó sobre El Repasador: “Va a ser un programa que va a dar que hablar”

La RPC estrena hoy El Repasador en horario nocturno, que hará un resumen de lo más destacado de la jornada con una mezcla de sátira, ironía y humor.

En Televisión.com.py, conversamos con la reconocida conductora de tv y radio Bibi Landó, para que nos cuente más sobre este nuevo formato en el día de su estreno.

TVPY: ¿Bibi, qué habrá en El Repasador?

BL: El programa va a ser un repaso de todas las noticias del día con personas que pensamos diferente. Va a ser interesante, es como una reunión de amigos, lo que nos pasa a todos, cuando sale un tema y se habla algo de política o de economía, o del bache o de lo que sea del día. Cada uno tiene su opinión, esa es la temática.

TVPY: ¿Cómo se dio para que te sumes al programa? ¿Cuál será tu rol?

Me llamó Hernán Rodríguez y me dijo que había pensado en mi perfil para ser una de las personas del programa y me encantó la idea, hicimos algunos arreglos técnicos y dije que sí.

Bueno, es el perfil que a mí me conocen. Soy una persona de trayectoria en los medios, soy activa no políticamente, pero activa en la parte de ciudadanía, soy voluntaria de Cruz Roja, de A Todo Pulmón, presidenta de APABECO (Asociación Paraguaya de Ex Becarios de Corea), estoy muy metida en toda la actualidad y mucho en redes sociales también.

TVPY: ¿Cómo te llevás con el equipo?

BL: Realmente los conocí un poco más en la reunión que tuvimos, porque aunque a Pipo Dios ya lo conocía, a Julián Crocco también, nunca trabajamos ni estuvimos así juntos y me parece genial. Somos bien diferentes cada uno y creo que esa va a ser la riqueza del programa.

TVPY: ¿En qué días y horarios se estará emitiendo? ¿Con qué otros programas competirán?

BL: Haremos de lunes a viernes, de 23 a 00 hs., en vivo y en directo. No sé con quiénes competimos, pero nosotros nos concentramos o yo, por lo menos, estoy muy concentrada en dar lo mejor y hacer lo mejor. Va a ser un programa que va a dar que hablar.

TVPY: En tu larga trayectoria, ¿cómo ves la tv actual?

BL: Tengo veintinueve años de televisión. La televisión tiene programas buenos, programas medio lata parãrã, programas interesantes, divertidos, otros que mejor que no hubieran ni aparecido, pero eso pasó siempre. Primero la veo con muchas más oportunidades, hay más canales, hay más gente que puede participar. La televisión tiene que entretener, puede ser educativa también y, sobre todo, tiene que informar, entonces hay diferentes formatos de programas donde el público va a encontrar lo que busca. Creo que nuestra televisión es muy variada, me gustaría que se esmere más en la calidad de algunos programas, en cómo presentar, hay que hacer con mucho respeto al público, no así una reunión nomás de gente que habla y que no se prepare nada.

Hay de todo, hay muy buenos programas, muy buenos profesionales y gente nueva que está incursionando y son excelentes también. En televisión, quien perdura es la persona que tenga el profesional que tenga capacidad, que entienda el lenguaje televisivo, que no tenga miedo a trabajar. Creo que nuestra televisión está mejorando ahora porque lo que necesitamos es que los dueños de las cadenas inviertan en producción nacional y eso se está viendo.

TVPY: ¿Qué otros proyectos te esperan para el 2018?¿Volverías a hacer tv para el público infantil?

BL: Bueno, en el 2018 continúo haciendo Doctor en casa y Padres al día, ambos en Paraguay TV, también continúo en Radio La Unión 800 AM, del Grupo Venus Comunicaciones, tengo un programa a las 20 hs. que se llama Tiempo de Unión, y ahora esto, que estoy muy entusiasmada, muy feliz, porque es algo muy actual y les va a encantar, ya a nosotros nos encanta lo que estamos haciendo. Y, bueno, proyectos siempre, el año pasado hice un programa Verano VIP desde Encarnación, pero al tener este programa, me va a dificultar poder hacer la producción este verano, pero ya lo vamos a tener seguramente más adelante. Yo estoy abierta a todas las posibilidades, me encanta siempre que las propuestas de trabajo sean dentro de lo que es mi perfil y mi edad obviamente.

Lo de hacer programas para niños ya me preguntaron, me preguntan siempre, porque gracias a Dios El Sueño Mágico de Bibi marcó una época y hoy mis niños ya son grandes, los niños de El Sueño Mágico tienen treinta, a lo mejor más. Volver a producir un programa infantil me encantaría, pero conducir ya no porque ya pasó la edad, tiene que ser alguien joven como era yo con veintidós años cuando comencé a hacer el programa.

TVPY:¿Algo más que quieras agregar?

BL: Nada más que invitar a todos a que vean El Repasador. Es un esfuerzo, es una propuesta nueva, creo que es algo genial, un conductor, cuatro panelistas, vamos a tener también invitados, vamos a hablar de todos los temas y nosotros no es que somos todos iguales o pensamos parecido. Al contrario, creo que nos eligieron porque todos tenemos nuestro punto de vista, lo defendemos, lo podemos exponer y somos diferentes. Vean, por favor, y yo estoy abierta a todas las sugerencias y críticas constructivas y todo. Porque de eso se trata, la idea es hacer el programa con el público también a través de todos los comentarios. Vamos a estar en vivo todos los días por la nueva RPC.

El nuevo programa es producido por la productora Hecho Pelota, de Hernán Rodríguez, y contará con la conducción de Julián Crocco y un grupo de panelistas conformados por Bibi Landó, Martha Trinidad, Nelson Valenzuela y Pipo Dios.

El Repasador arranca hoy, Lunes 4 de diciembre, a las 23 hs., por la RPC.