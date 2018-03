Bicho Riveros: “Los paraguayos se ven reflejados en Mba’éichapa”

Mba’éichapa, el programa que recorre varios sitios interesantes del Paraguay para conocer los lugares, la cultura y la gente, regresó con una cuarta temporada a Telefuturo este fin de semana con la conducción de Bicho Riveros.

Hablamos con él, quien se desempeña también como productor del ciclo, y nos contó más sobre la nueva temporada del programa.

TVPY: Contanos más sobre la vuelta de Mba´éichapa…

BR: El enfoque de Mba’éichapa es revalorizar la cultura de nuestra gente, nuestra historia y nuestros lugares. Había dicho en la temporada anterior que lo que Mba’éichapa es hoy no es algo que yo ideé, que yo guioné, la gente me fue mostrando el camino y definiendo prácticamente el formato actual porque fuimos en busca de un lugar turístico y nos encontramos con una historia, con mucha cultura. Algunos me llegaron a decir “hasta no parece Paraguay porque ese lugar que mostraste o esa historia que contaste, parecía una de novela” y son historias reales y lugares hermosos que están escondidos por ahí, que necesitan un poco del empuje de algún ente privado o ente público, pero lo bueno es que mostramos y todos tienen su momento en Mba’éichapa.

TVPY: ¿A qué nuevos sitios irán en esta temporada?

BR: Vamos a ir a diferentes lugares. No hay una ruta exacta porque el proyecto es 100% dependiente del clima, no de un generador. Queremos ir a tal lugar, pero llovió tanto y no podemos llegar, o en ciertas fechas no se puede ingresar o nos dicen de repente “nosotros vamos a inaugurar algo, así que vengan un poco más adelante porque queremos que muestren eso”. Al comienzo, nosotros mismos no entendíamos muy bien para dónde íbamos porque queríamos mostrar el Paraguay, pero el título es muy amplio. Vos llegas a una ciudad y decís “¿por dónde empiezo?” Así fuimos estableciendo patrones de búsqueda, historiadores, iniciamos con iglesias, alguna persona que tuvo relevancia en ese pueblo, en esa ciudad, hablando de cultura, de fútbol, de religión, de historia, de educación. De a poquito fuimos descubriendo juntos con la gente el formato, yo creo que se va a mantener y estamos a la espera de que la gente nos muestre nuevos caminos. Nosotros nos vamos a donde la gente nos marque.

TVPY: Justamente sobre la recepción del público, ¿cómo le va al programa?

BR: Súper bien, va en aumento porque va ubicando el programa y conociendo lugares. Cuando nosotros grabamos una ¨x¨ ciudad, ese domingo esa ciudad se paraliza porque todos quieren ver. Mucha gente me contactó y me dijo “Bicho, ¿vos sabes que cosas que mostraste de mi ciudad, yo no sabía? Me da vergüenza”. Yo tuve la misma vergüenza cuando empecé el proyecto y esa vergüenza me inspiró y me movió a decir que no puede ser que no muestre algo tan lindo como mi país. Es muy simpático y pasa, en Asunción hay muchas historias también que no conocemos. Es un proyecto que llega a todo el país porque los paraguayos se ven reflejados en Mba’éichapa, porque nosotros solamente mostramos lo lindo de los lugares y eso es súper positivo.

TVPY: ¿Y cómo les está yendo en Telembopí? ¿Tenes otros proyectos para este año?

BR: Súper, con Patty tenemos una dupla televisiva que se fortaleció y se formó en Tercer Tiempo. Estamos muy contentos, muy bien, el equipo está bastante compactado y el humor fluye, Telembopí es una gran alegría y tenemos para años, esperamos tener el apoyo de la gente y del canal siempre. Pero este año como que estoy a cartón lleno (risas), tengo la productora, mi programa de radio en Estación 40, la dirección artística de Palma 106.5 FM, Telembopí y Mba’éichapa. Entonces estoy contento de hacer todas esas actividades dentro del marco de los medios.

Mba’éichapa se emite todos los domingos a las 10 hs. por Telefuturo.