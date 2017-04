C9N ya está en el aire

Canal 9 Noticias (C9N), del Grupo Albavisión, ya se encuentra disponible desde el lunes 17 de abril en la grilla de Tigo Star en reemplazo de Paraná TV. Bajo la dirección operativa de Gustavo Vázquez, este es el primer canal de aire de noticias con producción nacional.

En conversación con Marcelo Fleitas, Director General del Canal 9 SNT, nos comentó algunos detalles sobre C9N y su opinión sobre los nuevos canales de noticias en nuestro país.

TVPY: ¿Cómo surgió la idea?

MF: Surgió en función a la audiencia, Paraguay es uno de los países que más consume noticias. El contenido de la noticia, para nosotros, es un oficio que sabemos llevar muy bien, atendiendo que el futuro de la televisión es el contenido. Canal 9, siendo un canal muy importante en audiencia, no puede concentrarse exclusivamente en noticias, pero, como es bueno en eso, entonces se decidió buscarle una estructura y un contenido a un canal específicamente abocado a la noticia. El canal en sí, hace treinta y dos años que está al aire, lo que sí es que se relanzó con un nuevo nombre y un nuevo contenido.

‍TVPY: ¿Cuáles son las novedades del nuevo canal?

MF: Traer contenido veinticuatro horas de noticia de lunes a viernes con una programación que arranca a las 6:00 hs de la mañana y va a terminar a la noche, continuado, con producción en vivo. Los fines de semana estamos construyendo algunas alianzas para generar programas específicos relacionados a las noticias o dedicados a la información general del país.

TVPY: ¿Qué opinás sobre el surgimiento de más canales de noticias y qué diferencia tendrá C9N con las demás?

MF: Tiene la diferencia en la particularidad de que es un canal de aire. Al ser un canal de aire, tiene una audiencia distinta a un canal de cable. Es un mercado totalmente distinto, hay canales de cable que son de noticias, por ejemplo, Noticias Paraguay, que se estrenó también, 5 Días, un canal informativo-económico, va a estar ABC TV, después tenés también PRO, un canal de noticias de la agroganadería, pero son cien por ciento cable. Las limitaciones, de alguna manera, son comerciales, para los clientes que quieren invertir y, por lo general, tienen la particularidad de invertir por rating o llevan un análisis al costo por punto de rating y buscan construir GRP (Gross Rating Points). Este es un canal que sí le va a prestar ese beneficio y, además, tiene una cobertura nacional, no solamente el sistema de cable.

TVPY: En general, ¿cómo ves la TV nacional este año?

MF: Tiene que ver mucho con el futuro. Uno, si se ubica en industrias muy desarrolladas como el mercado americano, el mercado mexicano, chileno, europeo… la verdad es que la televisión está volviendo a resurgir de una manera muy importante, porque al haber tantos medios de comunicación, tantas formas de comunicarse, miles de plataformas digitales, la televisión se vuelve más robusta. Al hacer una forma de comunicación muy tradicional y muy importante, al tener demasiadas alternativas, sí o sí recurrís de vuelta a la televisión.

Ahora, la pregunta es en qué formato veo, si veo por aire analógico, por aire digital, desde un iPad, desde una computadora o desde mi celular. La forma de ver televisión es lo que está cambiando, así como la conocemos, cada vez está más fuerte, entonces el mercado paraguayo toma la experiencia de otros territorios, está tomando ventaja. Lo que no creo es que el mercado económico de la televisión tenga la expansión que se tuvo en la cantidad de canales que han salido, esto va a seguir mutando y cambiando, algunas señales van a continuar apareciendo y otras van a ir cerrando.

TVPY: ¿Y sobre el pase a las señales HD?

MF: Todos vamos a terminar estando en HD porque, de hecho, el ente regulador, para los que somos señales abiertas, ya adelantó el apagón analógico para el 2020, por lo cual, no quedan muchos años de seguir en un sistema analógico. El problema es que el país no está preparado para ver una señal digital. El paraguayo, en un 80%, no tiene un televisor digital y, si lo tiene, no es de la norma que optó Paraguay, por lo general. Son procesos tecnológicos que sí o sí llevan su tiempo y, por supuesto, su organización, pero el futuro de la televisión, en el mundo, tiene un anclaje muy fuerte sobre el contenido. Nosotros estamos siguiendo ese camino

TVPY: ¿Qué tiene preparado el SNT para este 2017?

MF: El SNT tiene una programación estelar que va a estrenar en el segundo semestre, va a seguir posicionando los productos de La Mañana de Cada Día, posicionando los productos del prime time y, básicamente, va a seguir entregando lo que hoy viene entregando: un contenido variado, muy entretenido, pero que, por supuesto, tiene los efectos en la audiencia.

TVPY: ¿Y la señal HD del SNT?

MF: La señal HD entregamos al único operador que nos ha podido transmitir, que hemos acordado en cobro, que es Tigo. Las otras operaciones de cable aún no han solicitado la señal porque tiene un costo transmitir en HD para los operadores de cable. En aire no, vamos a esperar un tiempo prudencial, todavía queda un largo trecho porque la población no está preparada para ver en aire HD, pero cuando alcancemos un nivel de penetración de señal, de equipos homologados en HD de un nivel del 25%, ahí sí vamos a transmitir. Pero igual tenemos tiempo en aire hasta finales del 2020.

En la tv abierta, C9N está disponible en el canal 12 en Asunción, en el 13 en Guairá, en el 8 en Alto Paraná y en el 9 en Itapúa. En tv paga, en el canal 2 de Tigo Star y en el 14 en Claro TV y en el 42 en Santa Rita.