Chiche Corte: “Nosotros somos el único reality”

La RPC estrenó en junio su más ambicioso proyecto, Mundos Opuestos (MO), el reality show de encierro en el que famosos y no famosos conviven durante cinco meses en una misma casa.

Televisión.com.py entrevistó a Chiche Corte, el conductor de MO, para conocer más sobre las primeras semanas delnuevo programa.

TVPY: ¿Cómo le está yendo en números a Mundos Opuestos?

CC: Bien. Justamente estábamos hablando con la gente del canal en una reunión y los números están siendo muy positivos, significa que la gente se está prendiendo a Mundos Opuestos y estamos muy felices de poder presentar una nueva propuesta en nuestro país.

TVPY: ¿Qué tal la recepción del público?

CC: Creo que la Expo fue la mejor revisión de rating que pude llegar a vivir porque, después de muchísimo tiempo, sentía eso de no poder salir de un stand, la gente se iba y hablaba del programa, todos querían ver más, estaban con todo. Me tocó vivir algo único, algo que hace mucho que no experimentaba, que la gente te pida ver, de que se emita veinticuatro horas, que el programa dure más, me preguntaban sobre los participantes, sobre las relaciones de Pamela y Joy, me hablaban de Soldadito… Lo que noté es que ubican a cada uno de los habitantes de la casa y que también manejan el nombre del programa. No es que me dicen el “reality” o el “encierro”, sino Mundos Opuestos. A uno le motiva muchísimo a seguir trabajando y a seguir construyendo esto que evidentemente es un cambio dentro de la televisión.

TVPY: ¿Notás un avance en los participantes dentro de la casa en estas pocas semanas de estreno?

CC: Noto cómo se van afianzando con el encierro, no es fácil estar, sea en el pasado o en el futuro, si bien en el pasado la pasan peor. Están muy compenetrados con el programa, estamos conociendo realmente las actitudes de ellos, sus verdaderas personalidades y eso le da un condimento demasiado fuerte. Es la pura vida, es lo más real que pueda llegar a existir, ellos saben que van a estar encerrados durante varios meses, siempre y cuando continúen en la competencia.

TVPY: ¿Cómo están sobrellevando en cuanto a producción en el canal?

CC: Fue una inversión de 1 millón de dólares para poder tener Mundos Opuestos, entre licencias, construcción de la casa, equipamientos. Hay tres turnos que están rotando entre camarógrafos, sonidistas, la gente que trabaja en robótica… está dando mucho trabajo y eso es bueno porque se vuelve a vivir esa verdadera producción nacional. Aunque estamos asesorados por gente del extranjero, acá tenemos un equipo humano tremendo que está trabajando a full para que podamos llevarlo adelante. Yo estoy sumamente contento por los resultados y, más que nada, porque volvió a sentirse que el canal está peleando por ese liderazgo que estaba un poco dormido, pero que ahora volvió a ser el tema de conversación desde que Bernardes adquirió el canal.

Él decía “tenemos que mostrar una nueva televisión” y definitivamente lo estamos logrando porque es una nueva RPC y hay nuevos programas, tenemos un formato ya HD que la gente tanto pedía que mejoremos la imagen y el sonido, lo hicimos. Es otra era. Hoy los números hablan por sí solos y también la repercusión en la calle hace que la RPC esté fuerte, viva, nutrida y lista para poder competir palma a palma con los grandes.

TVPY: ¿Qué opinás sobre la competencia de realities que está habiendo con otros canales?

CC: Nosotros somos el único reality. En su momento existió otro reality que fue La Academia, eso era netamente musical, pero, en cuanto a realities de encierro, de mezclar famosos con no famosos, creo que Mundos Opuestos está siendo el único. Tenemos de competencia novelas, tenemos de competencia un BCPY, otros formatos buenos y está genial que tengamos competencia y que todos podamos competir. Es la esencia de la televisión.

TVPY: ¿Cómo te sentís al ser el conductor en la franja prime de la nueva RPC?

CC: La verdad que súper bien, muy agradecido por la oportunidad que me dieron, yo quería seguir en el canal. Aunque existieron algunas que otras propuestas cuando terminé Camino al Éxito junto a Paola Maltese, decidí quedarme, le tengo un cariño demasiado grande a Canal 13, es el canal en el que quiero estar, ya que le conozco a todo ese equipo que trabaja ahí y es una gran familia. Asumir el desafío de estar en el Prime Time y que Hans me haya tenido en cuenta, con Selene Ortiz y Marcela Villegas, me puso sumamente contento. Es otro formato a lo que yo estaba acostumbrado, lo mío era mucho más entretenimiento. Hoy tengo que estar manejando situaciones que hace que esto sea una montaña rusa de emociones porque nunca están con el mismo humor dentro de la casa: hay veces que están nerviosos, hay veces que están alegres, que están con esa añoranza de extrañar a sus familiares y ser un mediador es algo nuevo y bueno. Espero que a la gente le esté gustando, yo me siento muy cómodo con el formato, así que creo que ahí también implica las ganas y la pasión que uno pone.

Mundos Opuestos se emite los Lunes, Miércoles y Jueves, a las 21:30 hs. El Debate de MO va los Martes y Viernes a la misma hora, y MO La Casa (en vivo) de Lunes a Domingo a las 00 hs., los Sábados a las 15 hs. y los Domingos a las 14 hs., por la RPC.