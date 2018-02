Crisis en los Paraná | Juan Carlos Amoroso: “El evento se hace igual con o sin esas figuras”

La semana pasada, los canales Telefuturo y Latele emitieron un comunicado en el que anunciaron su retiro de todo lo que tenga que ver con los Premios Paraná 2018.

Además, solicitaron expresamente no ser ni siquiera nominados en la ceremonia que premia lo más destacado de la televisión y radio paraguaya, dirigida y producida por Juan Carlos Amoroso. Al respecto, conversamos con él para que nos cuente más sobre ésta polémica.

TVPY: ¿Cuál es tu opinión sobre el retiro de estos canales del evento?

JCA: No hacía falta sacar un comunicado. ¿Por qué sacan? Para ensuciar el premio, para tirarlo abajo, es una jugada para confundir. La pena de algunos medios es que no valoren el trabajo de producción gigantesco que se hace y un trabajo que simplemente es para reconocer, aplaudir y alentar a la producción nacional. Si alguno no está de acuerdo o no le gusta, puede apoyarlo o no, pero no denigrarlo de ninguna manera porque es el único que hay y en América todo el mundo sabe que el premio de la radio y de la televisión en Paraguay se llama Premios Paraná, quizás ese es el mayor logro.

Yo me reuní con la gente de ese canal, yo fui con todos porque a todos les ofrezco estar, pero ellos ya oportunamente, por eso no me extraña esto, me habían dicho que no tenían intenciones de participar por este mismo motivo. No es por la producción ni porque sea malo el evento ni nada por el estilo, fíjate que no toca la producción, toca lo que es rubro y premios. Es decir que afecta directamente al jurado en este caso, pero yo voy a defender a mi jurado y es su criterio, si no les gusta el jurado ya es otra historia.

TVPY: ¿Qué pasará entonces con la transmisión de los premios? ¿Qué medidas tomarán?

JCA: No pasa absolutamente nada si un canal no transmite. Se está tomando como que es una asociación de canales y que tienen que estar todos, no es así. La selección la hace la producción con las mediciones de audiencia que entregan las empresas IBOPE y Metro y este año se agrega el público, si están nominados van a estar nominados aunque no quieran participar.

Ahora, otra cosa es y sería increíble que algún canal, en el año 2018, no deje participar a sus figuras o no deje que vayan a una entrega de premios. Sería una cosa insólita, pero puede ocurrir. Y bueno, si no retiran el premio y si lo ganan, se les guardará y se le enviará como ha pasado en otros años que algunas figuras no fueron. Pero el evento se hace igual con o sin esas figuras, pero nosotros como organización no podemos eliminarlos. De todas formas, le voy a plantear al jurado qué decisión se toma.

Que no quieran estar, que no quieran recibir no es una ofensa a Amoroso, es una ofensa al Premio Paraná, estarían cometiendo una grave actitud. Rechazar un premio es rechazar una distinción, yo no entiendo. Se le reconoce, se le aplaude y se lo distingue, lo rechazas no sé por qué, no estás de acuerdo porque no está en un rubro, porque no tuvo una nominación… no tiene sentido. Es un comunicado sin sentido, me disculpan.

Por este año, desde la producción, vamos a extremar las medidas para que integre en el jurado gente más, digamos, más reconocidos, más conocedores, que el público también participe.

Todos quieren ganar, pero hay que ser un poco más humildes y, en tal caso, colaborar para mejorar, no tirar para atrás. Es mi opinión personal, no sé la opinión del jurado. Cuando se haga la reunión del jurado se va a tocar el tema, lógico, mientras tanto sigue todo normal, el premio no va a dejar de existir porque un canal no quiera participar.

Los Premios Paraná 2018 se llevarán a cabo en mayo y contará con la novedad de que el público podrá votar por sus programas favoritos. Un de las novedades es que la dupla Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori se incorpora el jurado y también habrá un representante de la Academia Nacional de Cine en la mesa del jurado junto con conocidos periodistas y directores de medios.