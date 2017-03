Cuestión de Peso vuelve a Latele

Cuestión de Peso, el programa conducido por Karina Doldán, volverá a ser emitido en su canal original Latele.

Luego del paso a Telefuturo, el reality show protagonizado por personas que sufren de obesidad vuelve a las tardes de su antiguo canal.

Hoy último programa de #CDPPY, la 5ta temporada arranca el lunes 06 a las 18:00 hs. en @latelePy ¡Gracias @Telefuturo! 🎉👏🏻 #TodosSomosParte pic.twitter.com/lo2YieforP — Cuestión de Peso Py (@CDPPY) February 24, 2017

Cuestión de Peso fue estrenado por Latele en el año 2013. Un año después, en el 2014 y debido a su alto rating, pasó a ser emitido en Telefuturo a las 18:30hs. Este año, el canal de Villa Morra prepara un nuevo formato para sus tardes, por lo que el programa volverá a su señal original, luego de 3 años.

El formato es producido por Shine, productora que comparten Doldán y Domingo Coronel, bajo licencia de Endemol Argentina.

La quinta temporada de Cuestión de Peso podrá verse a partir del lunes 6 de marzo a las 18:30hs. por Latele.