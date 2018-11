Denise Hutter conducirá el primer programa de América TV Paraguay

La conductora de TV y radio Denise Hutter vuelve a las pantallas con el Grupo América Paraguay, el cual trae dos canales: América TV y A24.

El primer programa de producción nacional que estrena el grupo a finales de noviembre estará a cargo de Hutter y se denominará “Desde arriba”.

Será un formato de entrevistas los sábados a la noche en América TV Paraguay, canal que se dedica más a lo que tiene que ver con entretenimiento, mientras que A24 es un canal de noticias y que ya se encuentra transmitiendo flashes informativos con noticias y con periodistas locales.

De manera gradual, ambas señales incluirán en su grilla de programación más contenidos nacionales. Hablamos con Denise y en exclusiva nos dios los detalles del esperado lanzamiento.

TVPY: ¿Ya se puede contar de qué trata el programa?

DH: Se llama “Desde arriba” y va a ser un programa que va a invitar cada sábado a un famoso, a un artista o a una personalidad de los medios a conversar, una entrevista así distendida, caminamos por la terraza del Hotel Dazzler, que es el que auspicia, tomamos unos tragos, comemos algo, admiramos la ciudad y, mientras tanto, el invitado se va abriendo y va contando sus cosas. Ya tenemos grabados como diez programas más o menos, pero queríamos salir con una entrevista que fuera temporal porque las entrevistas que hicimos hasta ahora fueron más bien atemporales, entonces como ya nos confirmaron que salimos al aire el sábado 24 de noviembre, grabamos el primer programa con Marly Figueredo y su marido Rodolfo Friedmann.

TVPY: ¿Cómo se dio tu pase al grupo?

DH: Alrededor de febrero, marzo, me convocaron a una entrevista, hicieron la selección, fueron varias rondas y yo por suerte quedé. Ya desde marzo que formamos parte del plantel, pero como aún no estábamos saliendo al aire, estamos haciendo otras cosas: haciendo prácticas, familiarizándonos con la tecnología que van a traer, que van a ser unos softwares que todavía no se vieron en la televisión local. Recién ahora que los canales van a salir al aire es que nosotros estamos empezando con nuestras funciones oficiales.

TVPY: ¿Hay otros programas que también ya saldrán?

DH: Yo sé que en América TV, por de pronto, el primer cambio que se va a dar es la incorporación de mi programa y en A24 ya hace cuestión de quince días más o menos estamos interrumpiendo cada una hora la programación argentina con flashes informativos ya hechos por periodistas de nuestro canal. Yo tengo dos flashes diarios con noticias de espectáculos y mis otros compañeros están con noticias de política, de actualidad, etc., pero básicamente estos flashes son sólo una práctica para los noticieros que vamos a tener más adelante. Se están grabando otros programas, pero no sé si tienen fecha de salida, todavía no tienen nombre, estamos en las etapas iniciales.

TVPY: ¿Están preparados entonces los canales para salir ahora al aire?

DH: La verdad es que yo mucho de eso no manejo, sé que la programación vamos a ir cambiando gradualmente y que cuando estemos listos como para salir con una grilla de programas locales más completa, se va a hacer una fiesta de lanzamiento. En principio, el miércoles 21 se hace la fiesta de lanzamiento de mi programa, eso sí ya está confirmado, pero la fiesta de lanzamiento del canal en sí todavía no tiene fecha.

Tengo otros compañeros que son súper profesionales, está Diego Martínez, está Francesco Fiorio, que es un talento oculto que estaba haciendo solamente radio y ahora la va a romper en televisión, Eva Rodríguez, yo creo que va a ser un muy buen equipo.

Desde arriba se estrenará el Sábado 24 de noviembre a la noche por América TV Paraguay.