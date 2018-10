Editora de noticias de Sky News y Telegraph dará charla en La TV que se viene

Karen Rice, editora en los medios británicos Sky News y el Telegraph confirmó su presencia como disertante internacional en la quinta edición de La TV que se viene, el encuentro que reúne a la industria televisiva nacional y regional.

Karen Rice – Editora de noticias internacionales Sky News y Telegraph

Su presencia en el evento cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Asunción y la Fundación Thomson.

Rice se desempeña como editora de noticias en el canal Sky News y en el periódico impreso y digital Telegraph, gestiona el equipo de noticias internacionales y ayuda a coordinar los contenidos en las diferentes plataformas. Fue también profesora de ley de medios en la Universidad de Cantenbury y trabajó en distintos medios británicos incluyendo Channel 5, ITN, The Times, The Guardian y The Daily Mail.

La charla que estará brindando se denominará Editando las noticias del mundo, en el que abarcará su trayectoria, la importancia de las noticias extranjeras, trabajar a través de multi-plataformas, gestión y planificación de las últimas noticias, entre otros.

La TV que se viene se llevará a cabo el Jueves 1 de noviembre en el Carmelitas Center a partir de las 8:30 hs.

Para inscribirte, podés hacerlo en el siguiente link (cupos limitados): La TV que se viene/Acreditaciones