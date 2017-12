Elecciones Internas 2017: Así se verá en TV

Las Elecciones Internas, previas a las Elecciones Generales de abril del 2018, se llevarán a cabo el Domingo 17 de Diciembre por primera vez en simultáneo para todos los partidos políticos en un sólo día.

Los candidatos electos se postularán el próximo año para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernadores, Senadores, Diputados y Parlamentarios del MERCOSUR.

En Televisión.com.py te contamos cómo será la cobertura televisiva canal por canal.

En las señales de aire:

SNT: Desde las 5 hasta las 11 hs, durante La Mañana de Cada Día y Pulso Urbano , luego brindará flashes informativos cada media hora y, finalmente, desde las 16 hasta las 21:50 hs., con transmisiones especiales.

Desde las 5 hasta las 11 hs, durante y , luego brindará flashes informativos cada media hora y, finalmente, desde las 16 hasta las 21:50 hs., con transmisiones especiales. Telefuturo: C on el apoyo del diario Última Hora , también comenzará desde las 5 hasta las 10 hs. y continuará desde las 16 hasta las 23 hs. cerrando con Algo Anda Mal (AAM) con el análisis de los resultados.

on el apoyo del diario , también comenzará desde las 5 hasta las 10 hs. y continuará desde las 16 hasta las 23 hs. cerrando con con el análisis de los resultados. Red Guaraní: Tendrá un programa especial llamado Tu Elección desde las 15 hasta las 18:30 hs. y un resumen general a las 21 hs.

Tendrá un programa especial llamado desde las 15 hasta las 18:30 hs. y un resumen general a las 21 hs. RPC : Junto con el canal de cable hermano Unicanal , realizará la cobertura con el especial Paraguay Elige , con móviles en directo por todo el país, desde las 5:30 hasta las 22 hs.

: Junto con el canal de cable hermano , realizará la cobertura con el especial , con móviles en directo por todo el país, desde las 5:30 hasta las 22 hs. Paraguay TV: Desde las 6:30 hasta aproximadamente las 22 hs. también con sus móviles en diferentes puntos, incluyendo el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) y la escuela donde vota el Presidente, entre otros.

En las señales de cable:

ABC TV: Seguirá la cobertura ininterrumpidamente, en conjunto con el toda la estructura multimedio de ABC , desde las 5 hs. de la mañana hasta el cierre de la jornada y contará con varios reporteros en la calle, corresponsales y boca de urna.

Seguirá la cobertura ininterrumpidamente, en conjunto con el toda la estructura multimedio de , desde las 5 hs. de la mañana hasta el cierre de la jornada y contará con varios reporteros en la calle, corresponsales y boca de urna. 5 Días TV: Desde las 6 hs. también hasta el cierre transmitirá con cronistas e invitados en piso, algunos de ellos serán el analista Amílcar Ferreira , el comunicador Cristian Nielsen y el ex canciller Rubén Ramírez .

Desde las 6 hs. también hasta el cierre transmitirá con cronistas e invitados en piso, algunos de ellos serán el analista , el comunicador y el ex canciller . GEN: El canal del Grupo Nación estará desde las 5 hs. hasta el final del día con móviles desde todos los puntos más importantes, en compañía de los diarios HOY Digital y La Nación.

Por su parte, los canales de noticias tanto en aire y en cable como C9N y Noticias Paraguay (NPY) tendrán una programación completa e ininterrumpida, enlazados a sus canales hermanos SNT y Telefuturo respectivamente. C9N iniciará la transmisión desde las 3 de la mañana y NPY desde las 5 hs.

La mayoría de los canales estarán trabajando en alianza con medios radiales. La radio 780 AM con el SNT, Monumental 1080 AM con Telefuturo, la 650 AM y Ñandutí 1020 AM con la RPC y Unicanal, La Unión 800 AM con 5 Días, y la 970 AM con GEN.