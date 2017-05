Expedición Danilo debuta en Paraguay TV

Expedición Danilo es el nuevo formato que se estrenará en mayo en Paraguay TV. Tratará de viajes a diferentes zonas del país para dar a conocer sobre las especies anfibias y reptiles que se encuentran en nuestra fauna.

La conducción estará a cargo de Danilo Krause, quien realizaba anteriormente videos en redes sociales sobre sus expediciones y debuta hoy en la televisión con este programa para seguir recorriendo lugares del territorio nacional como estancias en el Chaco y Región Oriental, ríos, montes, selvas y más sitios donde encontrar a los animales.

En Televisión.com.py te contamos lo que conversamos con él acerca de esta experiencia.

TVPY: ¿De qué trata Expedición Danilo?

DK: Mostrar las especies que hay, hablando de anfibios y serpientes, que son los animales que la gente no conoce, que tiene miedo por falta de conocimiento. Tuvimos la idea de hacer un buen programa de televisión que, por suerte, encontramos un buen espacio en Paraguay TV. Quiero mostrar que las serpientes no son tan peligrosas como la gente cree, aclarar muchísimas dudas, hablar sobre anfibios, qué importancia tienen, cuántas especies tenemos aproximadamente, cómo son, cómo saber si una especie es venenosa y qué pasa si lo es, qué se puede hacer en el caso de un accidente y demás cosas. Se trata principalmente de herpetología.

TVPY: ¿Cómo surgió la propuesta?

DK: Bueno, yo inicié hace ya casi tres años publicando videos, en mi perfil de Facebook, también en mi fanpage y en Instagram, agarrando serpientes, dando charlas sobre serpientes, todo eso. La gente empezó a compartir porque fue algo nuevo, le gustó y le llegó a Diego Sosa Cubas, que es el productor del programa. El me escribió hace varios meses, me hizo toda la propuesta, pero no sabía cómo porque yo no tengo idea de cómo funcionan esas cosas en la televisión. Yo estoy acostumbrado a irme solo a la selva a buscar los bichos, en este caso ahora salgo con un equipo, hay alguien que me sigue a cada rato que me filma y todavía me tengo que adecuar un poquito a eso. Pero sí, estamos filmando con un buen equipo y estoy bastante contento como lo han hecho hasta ahora, lo han llevado muy bien.

TVPY: ¿Qué te parece tu debut en televisión?

DK: Realmente, de primera me siento muy orgulloso de poder tener un espacio en la televisión para llegar a más gente, por otro parte, como que siento un poco apretado porque hay cinco, seis o siete personas que te están mirando y una cantidad de cámaras que te filman (risas), pero ya me acostumbré gracias a muchas entrevistas también. Y uno se siente más libre, me hicieron una persona diferente, soy más abierto a las personas, me viene un desconocido y me habla, yo no tengo ningún problema de poder hablar directamente con él de vuelta.

TVPY: ¿Cómo te inspiraste para hacer tus videos y el programa?

DK: Aquí en Paraguay no hay un programa donde realmente se habla de bichos, había algunos que me comentaron, pero fueron programas de broma, no serios. El nuestro tampoco va a ser súper serio porque va a haber muchísimas bromas, queremos que el televidente no se duerma. Ya se va a ver que hago muchas cosas que otra gente no hará, por ejemplo, tomar una toxina muy agria o probar la meada de un anfibio. Me inspiré en personajes famosos, estoy en contacto con muchos.

Soy paraguayo y quiero que sepan más de Paraguay, cuando empecé a meterme en este tema de los animales, dije “eh, mirá un poco qué linda la serpiente de África, de Tailanda, de Camboya, de Laos, de Japón…”, hasta que me fijé más en los bichos que nosotros tenemos en Paraguay y es impresionante, la gente no conoce, se va a ver animales de otros países, pero no sabe qué animales tenemos aquí y hay muchísimos, muy importantes y muy lindos.

Me di cuenta también, cuando publicaba fotos de animales nuestros, personas de Alemania, de Australia, de diferentes partes me escribieron “¿No podes enviar algunos ejemplares de tal especie?”. Ellos son fanáticos de nuestros bichos y es algo increíble, por eso también estamos pensando que nuestro programa puede servir en otros países porque la gente allá quiere ver qué animales hay en Sudamérica. Tenemos una biodiversidad muy interesante, muy desconocida por la población y eso queremos llegar a mostrar.

Expedición Danilo se estrena el domingo 7 de mayo a las 19:30 hs y tendrá repeticiones los lunes a las 16:00 hs y los jueves a las 22:00 hs por Paraguay TV.