Florencia Gismondi sobre su vuelta a la TV: ¨Quiero informar a la gente¨

Florencia Gismondi, conocida por todos por su amplia trayectoria en TV y radio, se prepara para volver con todo a la televisión. Entrevistada por Television.com.py nos contó sobre sus proyectos y que su meta es desarrollar su carrera como periodista, su profesión.

TVPY: ¿Por qué hace un tiempo que no te vemos más en televisión?

FG: Estuve tratando de sentirme bien con lo que hacía y me di cuenta que no era algo que me llenaba, estudié cómo muchos lo hicieron y quería que eso estuviese reflejado en lo que hacía. Sentí que tenía que dar un paso al costado y proyectarme al futuro como periodista, que es lo que de verdad estudié y me apasiona.

TVPY: ¿Pensás volver pronto a la televisión? ¿Qué tipo de formatos te gustaría hacer hoy?

FG: Esa es la idea, realmente amo trabajar y la conducción de televisión y radio es en lo que me formé. Estoy armando algo y tengo muchas ganas de hacerlo referente a mi carrera universitaria. Trabajar en algo más periodístico. Luego de Bien Temprano, me gustó el formato de informar distendidamente y en un magazine. Me gustaría hacer algo más referente a mis estudios de Licenciada en Periodismo, que realmente es a lo que quiero llegar. Quiero informar a la gente, es mi vocación y me apasiona la televisión. Me gustan los paneles de debates, me gustan los programas de entrevistas relacionados al periodismo. En eso estoy, tengo algunas propuestas y posiblemente pronto ya tenga novedades.

TVPY: ¿Cómo te ves hoy como comunicadora y una figura conocida con años de experiencia en los medios?

FG: Me gusta mucho lo que estoy haciendo actualmente en Radio Mix. Busco temas que pienso tienen el potencial para sonar, traemos temas que se escuchan en otros países y los presentamos. Estamos muy actualizados a los lanzamientos. Realmente disfruto hablando de música y de informar a la gente.

TVPY: ¿Cómo ves el crecimiento de la televisión hoy por hoy?

FG: Realmente el movimiento que hay con nuevos canales y nuevos grupos frente a los mismos hizo que la televisión hoy sea mucho más interesante. Antes teníamos tres opciones y había pocas oportunidades. Hoy podemos elegir entre ver noticias las veinticuatro horas, entretenimiento, programas de co-producción muy bien logrados, etc. Creo que este crecimiento que recién empieza va a dar un vuelco muy bueno en la competencia. Y de ahí a tratar de buscar un producto 100% atractivo para el espectador. Además, sé que no es el caso, pero dentro de unos años la tv on demand va a ser de fácil acceso en el país y ahí sí la competencia cada vez tendrá que ser con productos de mayor y mayor calidad y atractivo para el televidente auspiciante.

TVPY: Como docente, ¿qué te parece el desempeño de las nuevas figuras en los medios?

FG: Tengo algunos alumnos que hoy están en televisión y radio. Eso me pone feliz y orgullosa. Espero que logren lo que realmente sueñan.

Florencia Gismondi participó en formatos como Bailando por un Sueño, resultando ganadora de la primera edición, y representando al país en Bailando por un Sueño Mundo en Televisa. También participó en la conducción de Chicos y Chicas, Marque el 13, Mira Quien Mira (MQM), Call TV, y Bien Temprano, entre otros.