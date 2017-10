Guillermo Rolón: “Hablen mal o hablen bien, pero hablen de mí”

El certamen de belleza Miss Paraguay 2017 se llevó a cabo el pasado sábado 21 de octubre bajo la producción y organización de Guillermo Rolón.

El programa fue transmitido a través de C9N tanto en señal de tv como por streaming online en su sitio web.

La ganadora de la corona este año fue Miss Guairá, Yessica Daiana Ledesma. La vice reina fue Miss Alto Paraná, Jacqueline Peter y las princesas fueron Miss Cordillera, Jazmín Bedoya, y Miss Caaguazú, Milena Alonso.

Durante la emisión en vivo y en directo desde el Gran Teatro del Hotel Guaraní, y como todos los años, se pudo ver una gran reacción en redes sociales, siendo uno de los programas más comentados del año.

En Television.com.py conversamos con Guillermo Rolón para saber más sobre el balance de esta nueva edición del concurso.

TVPY: ¿Qué te pareció el evento?

GR: Bueno, como todos los años, tiene distintas emociones, por más experiencias que uno tiene siempre hay esa bilirrubina que está latente ahí, es un combo de cosas que realmente uno vive en los momentos previos y cuando está al aire. Siempre está esa preocupación de que todo salga bien. Es realmente impresionante cómo la gente se prendió en redes sociales y la audiencia fue espectacular, un buen trabajo de la gente de C9N, todo el equipo humano. No sabes cuántas personas están involucradas para que la gente pueda ver a través de una pantalla todo lo que se ha trabajado y una cosa va enganchada a la otra, si uno falla, el tren no sigue marchando. Marchó y marchó muy bien.

TVPY: ¿Cómo fue en rating?

GR: Uf, una maravilla. Trendic Topic nacional y Tendencia Mundial. En el TT, cuando comenzamos ya estaba allá arriba y hasta altas horas de la madrugada seguíamos en primer lugar. En la tendencia salimos en sexto lugar. Es un honor que la gente opine,

que siga, que vea través de la televisión o esté opinando en Twitter y a nivel mundial, para que hablen de un programa que se hace anualmente en tres horas y media, casi cuatro. Ser Tendencia Mundial en redes, estar entre los diez mejores de lo que se está hablando en el mundo, puesto que hay millones de tuiteros, que se hable de Paraguay para nosotros es una alegría, una satisfacción enorme que no hay explicación.

TVPY: ¿Cuál es tu opinión sobre las críticas de la audiencia en redes? ¿Solés mirar?

GR: Mirá, yo no sé cuántos tuiteros en el mundo opinaron, no sé si son falsos o verdaderos, porque para revisar todo no sé cuántos días va a llevar y con el ritmo de vida que nosotros tenemos es muy intenso, solamente se dice “hablen mal o hablen bien, pero hablen de mí” y se habló de Miss Paraguay. Por eso fuimos, durante todo el programa y pasado, Trendic Topic nacional y Tendencia Mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que están hablando de Miss Pargauay, eso es lo importante, eso es lo que quieren los auspiciantes, que se hable del evento.

Fue una gran noche, yo creo que fue un gran espectáculo y estamos muy contentos de lo que hemos realizado. Y si nos equivocamos en algo, pedimos disculpas porque lo hicimos con mucho amor, con mucha dedicación y mucho profesionalismo. Solamente se puede equivocar aquellas personas que hacen algo.

TVPY: ¿Algo más que quieras agregar?

GR: Solamente agradecer a los auspiciantes que gracias a ellos también se puede realizar porque es un costo millonario, a las chicas, a los padres, a las autoridades, a todos los que, de una u otra manera, puede ser chico o grande, dieron su granito de arena. Si Dios nos da la fuerza, poder estar al frente de Miss Paraguay en su edición número 28 porque el año que viene cumplimos veintiocho años en el único certamen nacional de belleza, cultura y acción social de la República del Paraguay, Miss Paraguay.