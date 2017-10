Javier Figueras de HBO: Los retos de la industria y el éxito de Game of Thrones

Javier Figueras, Vice Presidente Corporativo de HBO Latinoamérica, habló con nosotros en Jornadas Internacionales 2017.

Luego de la presentación denominada ¨Los 10 retos para la industria del entretenimiento¨, conversamos con Figueras acerca de la misma y nos dijo que uno de los grandes desafíos es el ¨tiempo¨, ya que ¨cada día hay menos tiempo y cada vez más contenido¨, eso fuerza a las compañías a hacer un mayor esfuerzo y ¨elevar la vara¨ en producción. También el ingreso de nuevos jugadores al mercado implica una mayor competencia que significa ¨una oportunidad¨, según el ejecutivo de la cadena internacional.

En cuanto al éxito de la séptima temporada de Game of Thrones, nos comentó que sorprende el crecimiento constante de la serie. También le preguntamos sobre si el futuro de la TV será ¨on demand¨ y Figueras explicó que aún coexisten ambas formas de ver contenidos, lineal y no lineal, y prueba de ello fue la forma en que se vio este año GOT.

Pueden ver el video en la entrevista que hemos incluído en ésta nota o en el siguiente enlace.