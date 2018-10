La TV que se viene confirma nuevos speakers internacionales

La TV que se viene, el encuentro que reúne a los principales protagonistas de la industria televisiva nacional y regional para conocer las últimas tendencias de la tv, se está preparando para celebrar en noviembre su quinta edición.

En Televisión.com.py te contamos quiénes son los speakers internacionales que confirmaron presencia y brindarán variadas charlas ese día.

La primera ponencia será la de Karen Rice, editora de noticias internacionales de los medios británicos Sky News y Telegraph, titulada “Editando las noticias en el mundo”. Su presencia en el evento cuenta con el apoyo de la Embajada Británica de Asunción y la Fundación Thomson. Rice gestiona el equipo de noticias internacionales y ayuda a coordinar los contenidos en las diferentes plataformas del canal Sky News y del periódico Telegraph, fue también profesora de ley de medios y trabajó en distintos medios británicos como The Times, The Guardian, The Daily Mail, ITN y Channel 5.

Otra charla confirmada es la denominada “PosTelevisión y Televisión del Futuro en la Región”, que estará a cargo de Natalia Notar, autora del libro La TV del futuro. Notar trabaja para Think with GOOGLE Latinoamérica, es la actual Directora de Contenidos de BM Contenidos, dirige el Laboratorio de Medios de la Universidad Abierta Interamericana, es consultora sobre Innovación en Medios, es capacitadora para el audiovisual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es docente especializada en Narrativas Transmedia y desarrolla nuevos contenidos y estrategias digitales desde hace más de diez años como Productora Ejecutiva de numerosos shows en Argentina y Latinoamérica para señales como Discovery, E! Entertainment, Canal 9 y América TV.

Continuará la jornada con Gonzalo Sternberg, Director Regional de Relaciones con los Afiliados de HBO para el Cono Sur. Con más de veinte años de trayectoria en la industria del entretenimiento y habiendo pasado por diferentes departamentos en HBO desde su incorporación en 1997, Sternberg es hoy el máximo responsable de la oficina del canal en Buenos Aires y lidera la estrategia comercial y de marketing de la compañía en el mercado del Cono Sur, que es una de las compañías de televisión más reconocidas del mundo.

En el panel “¿Qué quiere ver la gente? – Tendencias en Producción y Programación en América Latina”, ya está confirmada la presencia de Patricia Daujotas, Directora de Contenidos de Canal 10 Uruguay. El mismo será moderado por Fabricio Ferrara, Director de Negocios Internacionales de Prensario Internacional. Actualmente, Daujotas está a cargo de la Dirección de Contenidos, de los departamentos de programación, producción, adquisiciones y marketing de Saeta Canal 10. Fue también Directora de Adquisiciones y Programación de FOX Latin American Channels, siendo responsable de canales como FOX, FX, FOX Life, Utilísima, National Geographic y Speed para Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, y fue Gerente de Adquisiciones en Imagen Satelital S.A. (actual Turner).

Pablo Pérez Hetze, Director Comercial de Newtek para Sudamérica, es otro de los speakers Internacionales confirmados para 1 de Noviembre. Con veinte años de experiencia en áreas de servicios de accesibilidad y equipamiento e infraestructura para productoras, canales y otras organizaciones en el mundo audiovisual y del broadcast, además de dirigir la actividad comercial de Newtek, también promueve el salto al mundo IP utilizando estructuras estándar. Pérez formará parte del panel denominado “TV y convergencia digital”.

La TV que se viene se llevará a cabo el Jueves 1 de noviembre a partir de las 8:30 hs. en el Carmelitas Center.

Para inscribirte podés hacerlo en el siguiente link (cupos limitados): La TV que se viene/Acreditaciones