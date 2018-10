Larissa Giménez: “Se viene un crecimiento importante para los medios estatales y Paraguay TV”

Larissa Giménez, Directora de Paraguay TV, continúa al frente del canal estatal tras el cambio de Gobierno y nos contó las novedades que tienen preparadas para lo que queda del 2018 y para el 2019.

TVPY: ¿Seguís al frente oficialmente de Paraguay TV?

Larissa Giménez, Directora de Paraguay TV

LG: Te puedo decir que estoy como cabeza del canal. A mí me encantó que el Gobierno saliente y el entrante, de la mano del ministro de la SICOM, Alejandro Peralta Vierci, me hayan dado la coordinación general de la transmisión del Traspaso de Mando, eso es un voto en blanco a tu favor y a mí me encantó trabajar con todas las cadenas nacionales de cerca, con el equipo, estar con ellos desde el amanecer hasta el atardecer trabajando para llevarle a la ciudadanía toda la información, todas las imágenes, todo lo que fue esa gran fiesta.

TVPY: ¿Cómo se encuentra el canal actualmente?

LG: El canal está súper bien. Gracias a una reunión que tuvimos con la gente de IBOPE y el ministro Peralta Vierci, de que el canal ha crecido como tal y podemos saber hacia dónde apuntar. Es una etapa muy linda la que estamos viviendo, estamos justamente en un proceso de reestructuración del canal gracias a que el ministro Peralta Vierci nos está brindando herramientas necesarias y útiles para seguir creciendo como institución, estamos trabajando con las instituciones públicas para juntos poder tener mayor presencia del Estado dentro de Paraguay TV y los medios que conforman la SICOM.

TVPY: ¿Están reestructurando todo lo que sea producción y contenido? ¿Habrá algún contenido de ficción?

LG: Todo el sistema del canal para darle mayor énfasis a la noticia, obviamente sin descuidar la producción nacional que a eso vamos a apuntar, si Dios quiere, en los primeros días del 2019. Lo que a mí me gusta es que todo es ahora más rápido, todos los cambios se van a dar ahora más rápido, eso también va a ser importante para que nosotros crezcamos como institución.

La idea es tener justamente una ficción y trabajarla. Todavía no te puedo dar muchos detalles, pero sí es una idea muy tangible tener una ficción hecha acá en Paraguay TV.

TVPY: ¿Cómo vivieron el canal y los medios estatales el cambio de Gobierno?

LG: El cambio de Gobierno se dio desde Paraguay TV y en los medios estatales se vivió como una fiesta, desde las Elecciones que estuvimos más de quince horas al aire ininterrumpidas, creo que si tuvimos tres pausas en esas quince horas fueron muchas. Vivir ese proceso democrático, el Traspaso de Mando, al cual estuvimos al frente como institución, fue algo muy hermoso ver la esperanza en el rostro de nuestros ciudadanos, eso no tiene precio y lo que se viene para el 2019 es un crecimiento importante para Paraguay TV en contenidos y en alcance (llegada) a todo el país.

TVPY: ¿Tienen algunos especiales para lo que queda del año?

LG: Para octubre estamos preparando un especial sobre lo que representa el Octubre Rosa, la Primera Dama es una abanderada de esa causa, nosotros queremos hacer un especial con víctimas de cáncer de mama hacia finales de mes. Noviembre es para nosotros sumamente importante porque es un mes que está altamente presente la concienciación contra la violencia de género y en diciembre vamos a tener una serie de festivales y prepararnos para recibir el 2019 con todo.

TVPY: ¿Algo más que quieras agregar?

LG: Que se viene un crecimiento importante para los medios estatales y Paraguay TV, que nos espera grandes sorpresas y lo que te puedo adelantar es que, sí o sí, se viene nuestra serie de televisión hecha totalmente acá.

Paraguay TV está disponible en el número 14 de la señal analógica por antena, en el 15.1 en la señal Digital HD por antena, y por cable en el número 43 de Personal TV, en el 3 y en el 703 HD en Tigo Star.