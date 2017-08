Liliana Álvarez conducirá ¨Musas¨ en la RPC

Liliana Álvarez, panelista en Mundos Opuestos y conductora en Amanecer Productivo en el SNT, estrena un nuevo programa en agosto dedicado especialmente a las mujeres en la RPC y se denomina ¨Musas¨.

Bajo la producción general de Mercy Monges y el acompañamiento de Jorge Heisecke en entrevistas y Marcelo Urrutia en la cocina, tendrá como objetivo brindar consejos y tips a las mujeres para que conozcan sus derechos como ciudadanas y mejorar su calidad de vida.

“Estamos viviendo un cambio de época, donde el rol de la mujer se amplía y se hace más visible, y queremos ayudar a ese empoderamiento. Estamos convencidos que fortaleciendo con información y mostrando esas historias de vida, vamos a ayudar a ese proceso de equidad necesario para todos” , nos dijo la conductora.

Sobre Mundos Opuestos y el alcance que está teniendo a un mes de haberse estrenado, la panelista aseguró que “cada vez tiene más color, más ritmo y es impresionante como le llega a la gente. Está buenísimo poder debatir la vida o la vivencia de los participantes dentro.”

Luego de dos años fuera de la pantalla chica, Álvarez regresó para destacarse en tres formatos diferentes para dos canales nacionales abiertos. “Estuve dos años de vacaciones, vamos a decir, porque abrí un supermercado en Atyrá y estuvimos trabajando a full ahí que necesitaba muchísimo tiempo para la apertura, para poner todo en orden y esa realmente fue la razón de no estar en televisión¨.

Musas se estrena el 8 de agosto e irá de Lunes a Viernes, a las 18 hs. en vivo, por la RPC.