Llega Fan Club a la RPC

La RPC estrena esta semana a la tarde, su primera propuesta de entretenimiento para el público adolescente: Fan Club.

El programa será conducido por la actriz Fátima Fernández, el cantante Acho Laterza, y la youtuber Mar Johana Cáceres. El contenido consistirá en segmentos de entrevistas a artistas, juegos y premios, videos, conciertos, entre otros temas. Es una de las primeras apuestas en el área de entretenimiento bajo la nueva administración del canal por parte del Grupo JBB.

Antes de su estreno, entrevistamos a Fátima Fernández para saber más sobre este nuevo espacio teen.

TVPY: ¿De qué trata Fan Club?

FF: Es un programa dirigido a jóvenes, específicamente adolescentes. Vamos a hacer entrevistas a artistas nacionales, también internacionales, tenemos la idea de que sea un espacio en el que los chicos que son fans, por eso se llama Fan Club, puedan conocer a sus ídolos, que todos los días haya un invitado nuevo o un artista nuevo. Entonces vamos a sortear premios, hacer juegos, hacer un espacio en donde vamos a cantar, bailar y actuar. Es un mix de todo lo que a los chicos les gusta.

TVPY: ¿Quiénes son los que te acompañarán en conducción?

FF: Está Acho Laterza, que es un reconocido cantante nacional, compone sus propias canciones, es muy talentoso, es un chico muy querido por las adolescentes. Y, por otra parte, está Mar Joha que es una jovencita, la más chiquita del grupo, ella es youtuber y es muy querida también.

TVPY: ¿Qué áreas del espectáculo cubrirán?

FF: Todo lo que le importe a los chicos… Por ejemplo, hay un concierto próximamente, vamos a estar cubriendo eso. Estamos con muchas ganas de hacer cosas nuevas, queremos hacer sketchs, hacer un poco de ficción más adelante, incluso quizás podamos llegar a los teatros del país con el correr del tiempo. Queremos hacer que Fan Club sea un proyecto mucho más grande del que ya está siendo ahora.

TVPY: ¿De quién es la producción?

FF: La producción es de la RPC y, desde el ya, es impecable, impresionante. Me está tocando el placer de poder compartir con ellos. Es una producción de primer nivel porque, desde la sesión de fotos, nos tratan a todos como estrellas, nos tratan muy bien, con mucho respeto. Entendiendo que esto va dirigido a los jóvenes, está todo muy cuidado estéticamente, así que creo que va para algo bueno.

TVPY: ¿Cómo te sentís al volver a la tv?

FF: Es interesante lo que me estás preguntando, porque me suelen decir “¿Cómo conjugar el rol de artista con el rol de comunicadora?” Este año me estoy recibiendo de licenciada en comunicación, entonces es también una ocasión para mí. Siempre fui muy selectiva con respecto a programas de televisión, he rechazado algunos que no eran de mi interés, pero siempre quise intentar en programas que tengan que ver con el arte. De hecho, todos los programas a los que dije que sí eran relacionados al canto, a la música, al baile, la actuación… Entonces como que esto conjuga perfectamente todo lo que a mí me gusta y más todavía porque se dirige a jóvenes. Me parece que es un público que estaba olvidado hasta el momento y ahora la RPC está apuntando a muchísima producción nacional. Me pareció fabulosa la idea y me prendí de una.

TVPY: ¿Crees que este es el primer formato de este estilo? ¿Cómo ves la producción de programas de entretenimiento y espectáculo en el país?

FF: Bueno, yo creo que sí… no sé si alguna vez hubo un programa que esté dirigido a jóvenes, porque antes yo sé que había dirigido a niños, pero no es lo mismo el público infantil que el público juvenil. El público adolescente habla otro lenguaje; ellos ya no hablan como los niños, pero tampoco les interesan todavía los temas de adultos. Así que este programa está dirigido con ese lenguaje, a todas las cosas que a ellos les interesan: las redes sociales, los artistas del momento, todos esos temas de conversación que ellos tienen ahora van a poder verlo en la televisión nacional.

Esto es muy importante, yo en mi época, cuando era adolescente, a veces me encontraba obligada a ver cosas de afuera porque no habían hecho acá algo para adolescentes. Sin embargo, ahora estamos creando cosas y te aseguro que de esto van a salir cosas mucho más gigantescas y más impresionantes para los jóvenes. Estoy demasiado contenta con lo que se está generando y ojalá que también haya más espacio para los jóvenes y ni qué decir para los niños.

TVPY: ¿Y qué te parece que hace falta al respecto?

FF: Algo que a mí me encantaría es que haya una ficción para adolescentes, que, de hecho, es lo vamos a hacer. No sé cómo pero lo vamos a hacer (risas). En algún momento se va a dar que tengamos nuestra propia novela para los chicos, con canciones, con baile, con actores cien por ciento y con una producción cien por ciento nacionales; porque acá nos da el cuero para todo, tenemos todo el talento del mundo. Solamente necesitamos el espacio y, por suerte, ahora la RPC está dándole con todo a la producción nacional como te digo.

TVPY: ¿Qué otros proyectos tenés además este año?

FF: Bueno, este año hay muchísimos proyectos. Actualmente estoy formando parte del elenco del Arlequín Teatro, ya tenemos varias funciones hasta fin de año marcadas para muchos estudiantes y colegios de todo el país; a la par también tengo mi propia productora de teatro, que es Cábala Teatro, con Julieta Benjamín que es mi mejor amiga. También muchos otros sueños y estamos con muchas cosas, por suerte se da y, por suerte, estamos laburando para conseguir todo.

Fan Club se emitirá de lunes a viernes, de 16:00 a 17:00 hs, por la RPC.