Master Chef llega a Paraguay en el 2018

El mundialmente reconocido programa de competencia de cocina Master Chef se está preparando para su primera temporada en Paraguay de la mano de Telefuturo en el 2018.

La licencia pertenece a la empresa Endemol Shine, y fue adquirida por la productora Chena TV, la misma que realiza Algo Anda Mal (AAM) y Polémica en el Bar en el canal de Villamorra.

En Televisión.com.py hablamos con Gustavo Coronel, productor de Chena TV, para conocer más detalles sobre esta competencia culinaria.

TVPY: ¿Cómo se dieron las negociaciones para conseguir la licencia?

GC: Bueno, las negociaciones fueron muchas, varias visitas a Endemol, que tiene su sede en Buenos Aires. Es un formato con muchas complicaciones técnicas, digamos, espacios cuadrados de escenografía que son muy grandes, de más de 650 metros cuadrados. Entonces teníamos que darles la garantía de que teníamos todo eso para que nos den el formato.

Si tenemos en cuenta el estudio, fuera de lo que son los costos directos, de lo que es el formato, realmente es una inversión muy grande, inclusive fuera del estudio. La apuesta es muy costosa. No me gustaría tirar un número, pero es un número muy alto a lo que estamos acostumbrados a invertir, sobre todo un formato que tiene una frecuencia no muy alta como también estamos acostumbrados en Paraguay, porque el programa es una o dos veces por semana nada más.

TVPY: ¿Por qué eligieron traer Master Chef?

GC: La verdad es que hicimos varios análisis para poder llegar a esto. Primero consideramos que la televisión necesitaba una propuesta diferente a lo que viene ofreciendo, también consideramos que la gastronomía está pasando por su mejor momento en nuestro país: cada vez hay más restaurantes, más gente que estudia y se prepara en la cocina, la gente ya no come cualquier cosa, elige qué comer, dentro de la casa la gente cuida e invierte en su cocina. Hacer un programa sano, eso es lo que estábamos buscando y nos decidimos por este formato. Aparte también, obviamente, del éxito del programa, muy exitoso en otros países en Sudamérica.

TVPY: ¿El programa se realizará en los estudios de Telefuturo o de Chena TV?

GC: Eso fue todo un problema, buscar la locación para eso, para adaptar algo grande a un estudio de televisión y, como no conseguimos ningún lugar, se tomó la decisión de construir un estudio acá desde Chena, un estudio que ya está terminado. Se hizo desde cero, con más de los 650 metros cuadrados inicialmente para Master Chef. Es una coproducción, nosotros hacemos todo lo que sea la producción artística del programa y Telefuturo hace toda la parte técnica.

TVPY: Para los que no lo conocen, ¿de qué trata Master Chef? ¿Cómo es el casting?

GC: Es un programa de competencia de cocina, el número uno en el mundo. Lo que buscamos nosotros ahora en el país, en esta primera temporada, es al mejor cocinero aficionado. La gente tiene que ser mayor de edad, no puede haber trabajado ni estar trabajando en cocina, ni tampoco puede tener más de un año de estudio en cocina, esas son las limitantes. Buscamos a ese que está en su casa, todos creo que tenemos en la cabeza a alguien que cocina bien, algún amigo, algún familiar, esa persona que, lo más probable, no se dedica a la cocina obviamente, sino a otra cosa, pero que la cocina es su pasión.

La semana pasada abrimos las inscripciones, tenemos una página web donde la gente puede acceder al formulario y envía un video a un número, que también está habilitado, de no más de dos minutos en el que nos muestra sus platos. Ahí nosotros vamos a ver todo lo que estamos recibiendo, que ya es una buena cantidad, y vamos filtrando y seleccionando los que consideramos. A esos les vamos a entrevistar personalmente, le vamos a hacer unas pruebas y ahí van a pasar a una siguiente etapa: tienen que ir a cocinar frente a nosotros y ahí les iremos conociendo un poco, sus historias de vida. El programa arranca con dieciocho personas hasta que quede un ganador.

TVPY: ¿Cuándo se estaría estrenando y en qué horario? ¿Ya hay conductor y jurado confirmado?

GC: En marzo del 2018, pero esto ya empieza. De hecho, el trabajo ya se empezó y hay un macrocasting que se va a hacer a fines de enero. Iría una o dos veces a la semana en horario prime time, después de la telenovela, pero no se definieron todavía.

Tenemos a la persona que está designada, una mujer, que va a estar conduciendo, pero eso vamos a ir develando un poquitito más adelante, lo mismo con el jurado. Tenemos un staff a quienes ya le hicimos varias pruebas de cámaras y ensayos, estamos trabajando con eso.

TVPY: ¿Algo más que quieras agregar?

GC: Realmente es un programa diferente a lo que se vio hasta ahora en la televisión nacional, una propuesta muy grande, muy interesante y multi target, donde un chico de cinco años como un abuelo de ochenta se va a divertir de igual manera. Acá no hay limitaciones. Es un programa sano, donde vas a aprender, te vas a emocionar, vas a compartir en familia y esa es la propuesta que tenemos para el año que viene.