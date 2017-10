Mercedes Olivera: ¨La TV que se viene siempre sorprende¨

El 1 de Noviembre se llevará a cabo en el Carmelitas Center la cuarta edición de ¨La tv que se viene¨.

Mercedes Olivera, editora de TVparaguaya.com, asistió a todas las ediciones, y en ésta entrevista nos cuenta sus expectativas para el nuevo encuentro y cómo ve a la TV nacional.

TVPY: ¿Qué se espera en la industria de la nueva edición de La tv que se viene?

MO: La TV que se viene siempre sorprende, entonces es difícil manejar la expectativa. En líneas generales la interacción de los panelistas locales con los que vienen del exterior siempre crea un clima renovador. Además, siendo ya la cuarta edición se consolidó como un punto de encuentro para los participantes de la industria y también como un espacio de aprendizaje para los más jóvenes, los que están ingresando. Ahí se codean con los directores de los canales, con los principales ejecutivos, con los que vienen de afuera a mostrar lo que tienen y también a buscar lo que hay acá. Un mix muy interesante.

TVPY: ¿Qué le dirías sobre el encuentro a la gente que no asistió aún?

MO: Que se animen, que no se van a arrepentir porque estando ahí serán los primeros en tener las novedades del 2018 de primera mano. También la visión sobre los cambios en la industria que son vertiginosos. Y se divertirán. Eso también es importante. En el evento todos nos divertimos y los que ya asistieron saben a que me refiero. A pesar de que los speakers de otros países son siempre impactantes, a mi lo que más me gusta es el panel local, donde se da el debate más picante.

TVPY: ¿Qué recordás como los temas principales de la edición 2016?

MO: La edición 2016 trajo mucho sobre tendencias globales. El panel ‘Pensar en grande’ tuvo mucho contenido. Ahí Eric Jurgensen y Guillermo Borensztein con Fabricio Ferrara, dejaron mucho para seguir trabajando, reflexionando. El que no debería faltar nunca es Alberto Ishibashi de la CONATEL, con quien Marcelo Fleitas dejó momentos célebres en su intercambio.

TVPY: ¿Por qué te parece importante que se realice todos los años el evento?

MO: El evento ya es un clásico. Todos esperamos noviembre para encontrarnos, intercambiar información y debatir. Pero además, es un gran workshop en donde no solo se muestran las marcas, sino también las personas. Hubo gente que hizo negocios en las tres ediciones. Vendiendo y comprando. Eso, sin contar los pases de ejecutivos. Es excelente para relacionarse en forma relajada.

TVPY: ¿De los temas que se tocan en el evento cuáles son los que te parecen más interesantes?

MO: Todos son interesantes, pero personalmente me gusta el panel de TV nacional. Siempre es increíblemente novedoso y divertido. Nos gusta lo nuestro porque el debate posterior siempre es el más largo, ácido y entretenido. Lo lideran Marcelo Fleitas y Lucas Balmelli, hay que ver si este año se suma Javier Bernardes que ya tiene experiencia con Unicanal y ahora opera la RPC.

TVPY: ¿Cómo ves a la TV actual?

MO: Bueno…ya casi no veo TV lineal. Casi todos los contenidos los consumo por Whatsapp, YouTube, Twitter…algunos de ellos producidos por los canales de cable o abierta, pero accediendo desde otras plataformas. La TV como industria está en una etapa de transformación justamente debido a nuestros nuevos hábitos.

TVPY: ¿Qué te pareció que fue lo más destacado del año hasta ahora?

MO: Como estamos en etapa pre-electoral de repente abundan los programas políticos que a mi personalmente me encantan. Entonces Noticias Paraguay me gusta como experimento. No se si pasada esta coyuntura será igual de interesante pero me parece que es lo que más se destacó porque incorporó a todas sus figuras con una fórmula que todo el día genera titulares.

TVPY: ¿Qué esperás de la TV para el 2018?

MO: Para el 2018 no muchos cambios. Va a pasar algo con los canales nuevos esos que surgieron como hongos porque les va a ser difícil sostener sus proyectos con pauta genuina, entonces hay que pensar en la motivación. Para que están…si el proyecto es entretener, informar o tener presencia para algo más. Ojo, el algo más que puede ser solo especular esperando que aparezca un comprador.

TVPY: ¿Qué anticipás que va a pasar en los canales nacionales en el próximo año?

MO: Los canales nacionales van a seguir fortaleciendo una oferta hacia el público que ya tienen…ese que todavía está cautivo y que no tengo ganas de caracterizar ahora. El desafío es inventarse algo para detener el desplazamiento y para capturar a la generación más nueva. Eso no lo van a lograr en el 2018, pero podrían intentarlo para el 2022 si comienzan ahora a mirar el entorno y desarrollan estrategias. Un poco se siguen mirando el ombligo, menos que hace cinco años porque la incursión de las telefónicas los sacudió, pero no lo suficiente como para innovar.