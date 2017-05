Ministro de Cultura conducirá “Soy Paraguayo” en Paraguay TV

Paraguay TV está renovando su grilla de programación con contenidos sociales y una de sus nuevas propuestas es Soy Paraguayo, un formato de debates y análisis relacionado a la identidad nacional y los valores de la cultura, que será conducido por el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Fernando Griffith, acompañado por funcionarios de su cartera.

La producción ejecutiva está a cargo de Larissa Giménez, directora del canal, en conjunto con la Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) y la SNC.

En Televisión.com.py entrevsitamos al Ministro Griffith y te contamos todo sobre el nuevo proyecto.

TVPY: ¿De qué trata Soy Paraguayo?

FG: Trata de discutir y analizar distintos aspectos de nuestra cultura, sobre todo el desarrollo de valores dentro de la misma. Cada programa va a tratar de un valor en particular, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, el patriotismo, la capacidad de planificar. Cada programa va a ser un valor y vamos a analizar con invitados, desde sus perspectivas, cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios, cómo va a ser el Paraguay, cómo va a cambiar si se desarrollan esos valores, si se internalizan en nosotros. También, parte del programa será hacer unos sketches con los propios funcionarios de la Secretaría, en donde se viven o se ven esos valores, ya sea que estén o incluso cuando no, y cuáles son los resultados y las consecuencias.

Hay que aclarar también algo. Me dijeron que existe una idea de que el título del programa es sexista porque dice “Soy Paraguayo”, sin embargo, yo mismo le pregunté al director de la Real Academia Española (RAE) y él me aclaró que se usa en forma genérica. Sabemos que ha habido una historia de abusos contra la mujer, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero pero lo que nosotros hemos tratado justamente es que no exista ya esa división, ya que el paraguayo no está más para divisiones. No quiero que la gente lo tome así, simplemente es una definición, una redefinición de nuestra identidad. Si yo rompiera esa regla, tendría que responder también ante la gente porque nada más y nada menos el Ministro está rompiendo las reglas gramaticales.

TVPY: ¿Cómo surgió el proyecto?

FG: Surgió porque cuando yo asumí como ministro de Cultura, pretendí, y lo estamos haciendo, darle un sesgo adicional a la cartera al introducir también el desarrollo de valores y un perfil educativo. La cultura no es solamente el arte. Todas las artes son manifestaciones de cultura pero esa no es la cultura, es lo que creemos, cómo nos comportamos, nuestros valores. Entonces creemos que ahí hay que trabajar mucho y estamos haciendo un documento que se llama Decálogo de la Cultura, que nos define como paraguayos. Como el decálogo tiene diez puntos concretos, se nos ocurrió hacer el programa para discutir cada uno de ellos.

TVPY: ¿Cómo se siente al ser conductor de un programa de televisión por primera vez?

FG: Muy cómodo, porque son todos muy profesionales, y mi verdadera vocación es la comunicación. A pesar de que tengo la profesión de bioquímico, siempre estuve también mucho tiempo en aulas, tanto en universidades como en colegios. El proyecto Paraguay Poderoso nos obligó también a salir por todo el Paraguay a dar charlas. Me siento cómodo hablando y comunicando, no creo que exista un problema grave, por lo menos en términos de conducción. Pero sí, estoy aprendiendo.

TVPY: ¿Usted será el único conductor? ¿Será todo en estudios?

FG: No, siempre voy a estar acompañado de otros dos conductores que son funcionarios también de la Secretaría de Cultura y, en lo posible, vamos a tener dos invitados. El primer programa que se grabó se hizo en la Casa de la Independencia y a partir de ahí se hace en estudios.

TVPY: ¿Cómo ve a la televisión nacional actual? ¿Cree que hace falta algo en los formatos?

FG: Yo veo que está avanzando muchísimo, me encanta ver tantos programas nacionales y tantos programas donde se dialoga. Veo que en general, por lo menos en la televisión, se dialoga con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Ahora, otra cosa son las redes sociales donde yo no veo eso, son una especie de jungla donde hay una irresponsabilidad y una falta de respeto enormes.

Falta muchísima más presencia en la cultura que en los programas, me refiero a las manifestaciones de la cultura, que hay por ejemplo en un canal del Congreso que pasa casi veinticuatro horas festivales, etc. Nosotros también queremos poner un canal cultural, estuvimos hablando con el ministro de Cultura de Argentina que nos podrá ayudar. También creemos que faltan más programas que hablen de la historia, de la historia del Paraguay en particular, en fin, sí falta muchísimo más.

TVPY: ¿Usted cree que este programa podría ser un impulsor para el desarrollo de más formatos iguales?

FG: Claro que sí, soñamos que sea así. Queremos que sea el inicio de una serie de programas que hablen de esto, tanto de lo que nosotros creemos, de las habilidades que tenemos que desarrollar, de las consciencias que tenemos que tomar y, por supuesto, también de las manifestaciones del arte y la cultura paraguaya. En especial nos encantaría más programas en guaraní y que hable de aquella poderosa nación guaraní, también la nación guaraní jesuita y también la nación paraguaya-guaraní, eso sería fantástico.

TVPY: ¿Alguna última cosa que quiera agregar?

FG: Que definitivamente tenemos que pensar y analizar el Paraguay que queremos y ese Paraguay está en nosotros. No estoy hablando del Gobierno, estoy hablando de todos. Son los ciudadanos los que levantan los países y tienen que desarrollar habilidades, tenemos que dejar ya la idea de que la educación termina en la Universidad. La Universidad es técnica, tiene un contenido específico, pero no es desarrollar ciudadanía. Se tiene que desarrollar desde la sociedad, desde las familias y desde las escuelas, pero todos estamos involucrados en esto. Tenemos que dejar de pensar que, invirtiendo simplemente más en la educación, algún día los niños que están en las escuelas van a cambiar el Paraguay. Nosotros tenemos que ponernos la patria en el hombro, dejar de ver el error de los demás, empezar a mirarnos a cada uno de nosotros y ver qué estamos haciendo mal. Ese es el único mensaje que les quería dejar.

Soy Paraguayo se estrena el jueves 25 de mayo a las 22:00 hs, por Paraguay TV.