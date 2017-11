Mundos Opuestos podría tener una segunda temporada

Mundos Opuestos, la gran apuesta de la RPC en el 2017 llega a su fin este Jueves 30 de Noviembre.

Conversamos con Selene Ortiz, Directora del formato, que nos adelantó que podría haber una segunda parte de la competencia.

TVPY: ¿Cómo será el final de Mundos Opuestos?

SO: Mundos Opuestos termina el jueves 30 de noviembre, donde conoceremos a los ganadores del ciclo. El Debate termina el viernes 1 de diciembre y del lunes 4 al viernes 8 habrá El Debate: Edición Especial. Termina este primer ciclo Infinito vs Eternidad, de haber un siguiente, nos gustaría subir la vara del desafío Cielo vs Infierno.

TVPY: ¿Cuál es la evaluación de esta primera temporada en la RPC?

SO: El trabajo de la producción, redes sociales, técnica, operaciones y servicios (salud, comida, limpieza) ha sido brillante, los participantes han recibido la mejor atención multidisciplinaria durante el encierro. Los mayores desafíos fueron cuidar de la integridad física y mental de los participantes y equilibrar el hermetismo y la contención.

Todos los participantes han demostrado una fortaleza única al superar todo tipo de pruebas, de resistencia física y no sólo en juego. Han vencido al frío, al hambre, a la escasez, a la precariedad y a la dura convivencia con extraños, nadie renunció. Si hoy tenemos cuatro finalistas, es porque se ganaron ese lugar, todos salieron luchando por seguir en la casa. Los cuatro finalistas merecen ganar.

TVPY: ¿Habrá una siguiente temporada en el 2018? ¿Qué pasará con la casa construida exclusivamente para el programa?

SO: Si habrá o no una siguiente temporada, dependerá de programación. Yo creo que sí. MO fue el programa del año, cumplió en mediatización de contenido, en interacciones en redes sociales… superamos la meta que nos propusimos y generó más de treinta y cinco horas de contenido semanal.

La casa quedará intacta. El Canal 13 tiene una logística envidiable, cinco estudios, no habrá necesidad de desmontar la casa.

TVPY: ¿Y cuál será el gran premio para los ganadores?

SO: Los premios para la mujer y el hombre que se consagren ganadores son autos 0 km., viajes y un año de servicios varios de estética, entre otros.

La Gran Final de Mundos Opuestos se podrá ver este Jueves 30 de noviembre. La emisión final de El Debate será el Viernes 1 de diciembre y El Debate: Edición Especial será del Lunes 4 al Viernes 8 de diciembre, a las 22 hs., por la RPC.