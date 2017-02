Nueva etapa en Canal 13 con Tercer Tiempo

El nuevo Canal 13 ya empieza a tomar forma. Con la llegada de Tercer Tiempo, la RPC empieza a sumar contenidos que marcarán la nueva etapa de la mano del Grupo JBB.

A partir de hoy lunes 13 de febrero, Dani Da Rosa llega con su equipo a instalarse en el horario central de la emisora. Tanto Enrique Pavón así como Mortero Bala lo acompañan. Es uno de los pases más sonados del año, ya que Da Rosa y su productora 3T se mudan de Telefuturo para formar parte del nuevo proyecto.

Aún no se conoce cúales serán los programas que formarán parte de la nueva grilla del 13, ya que la operación sólo estará confirmada oficialmente una vez que llegue la autorización de CONATEL.

Varios nombres de profesionales del medio televisivo suenan como nuevas adquisiciones para el staff que conformará Bernardes. En los próximos días se irán confirmando los pases, que ya dan que hablar en los primeros meses del 2017.

Tercer Tiempo se emitirá diariamente a las 20:30hs. en verano y luego ocupará la franja de las 22:30hs.