Paola Maltese nos cuenta todos los detalles de MasterChef

La conductora de tv y radio, y también actriz, Paola Maltese, será la encargada de conducir MasterChef, la gran apuesta de Telefuturo para los primeros meses del 2018.

Maltese, cuyo último programa que condujo fue Camino al Éxito junto a Chiche Corte en la RPC, nos compartió algunos nuevos detalles de lo que será este formato y su regreso al canal 4.

TVPY: ¿Cómo se dio para que vuelvas a Telefuturo y conduzcas MasterChef?

PM: Con Telefuturo y otros canales tuvimos algunas reuniones anteriormente este año para otros proyectos, pero en ninguno pudimos llegar a un acuerdo, sobre todo, porque yo estaba decidida a hacer algo más desafiante. No estaba apurada, quería elegir bien. Hasta que a mitad del año me llamaron de Chena Producciones y me contaron de un proyecto gigante que acababan de comprar y, sin decirme cuál era específicamente, empezamos a hablar de lo que cada uno buscaba y las condiciones de ambas partes, y si bien algo me decía que me estaban hablando de MasterChef, yo pensaba que era imposible porque sabía que hace años que varios canales estaban tratando de comprar el formato y era imposible para Paraguay por los costos elevadísimos y las miles de condiciones que exigía. Pero después de unos meses, cuando me confirmaron que iba a ir por Telefuturo y que era MasterChef lo que me estaban proponiendo conducir, pensé dentro mío (inmensamente feliz, pero súper contenida para que no se me note mi entusiasmo): “¡Por fin voy a dar el sí de nuevo!”.

TVPY: Contanos qué se siente conducir este formato…

PM: Está dentro de los Récord Guinnes como el formato más vendido del mundo, se realiza en cincuenta y cinco países y se emite en muchísimos más. Todo el tiempo tenemos visitas del exterior que vienen a orientar y controlar lo que está haciendo la producción y cómo se está llevando adelante el formato. Vino el propio representante de MasterChef desde Holanda para verificar todo y conocernos a los que vamos a estar delante y detrás de cámaras. ¡Realmente estamos hablando de los Rolling Stones de la TV mundial! O sea se pueden imaginar la presión personal que me pongo encima porque, la verdad, es que siento la absoluta confianza que todos tienen en mi trabajo, desde los compañeros de Telefuturo y producción hasta los directivos de Chena, pero yo soy autoexigente, organizada y minuciosa con mi trabajo siempre y más con gigantesca responsabilidad. Así que emocionada y profundamente agradecida por la oportunidad de estar al frente del estilo y nivel del programa que esperaba para volver a la tv, y extremadamente honrada porque hayan pensado en mí desde el primer momento para este formato tan exigente y cuidado, y que en su gran mayoría de países está conducido por hombres.

TVPY: ¿Hasta cuándo duraría el programa? ¿Ya puede decirse quiénes conforman el jurado?

PM: Luego del éxito que tuvo las inscripciones, ya están confirmadas dos temporadas. Vamos hasta fin de año si Dios quiere y todo sale bien. Igualmente dependemos del apoyo de la gente para seguir o no.

No te adelanto los nombres del jurado, pero son súper reconocidos y respetados en el país y en el extranjero. Tenemos jurado nacional e internacional y el nivel es de primera categoría.

TVPY: ¿En qué etapa de la producción se encuentran ahora?

PM: Ahora están conociendo a los más de dos mil inscriptos, que de ellos van a salir los preseleccionados para el macrocasting y, a partir de ahí, ya empieza a ser televisado. Aunque todavía le lleven tres etapas más de casting donde van a seguir siendo seleccionados y eliminados del grupo en cada etapa, antes de ingresar finalmente a la cocina de MasterChef donde arranca la competencia y en cada programa tendremos eliminados hasta conocer al primer MasterChef Paraguay.

TVPY: ¿Te quedas en Telefuturo para este 2018? ¿Qué otros proyectos te esperan?

PM: Televisivamente, sí. Tuve que dejar de lado, por el momento, las ficciones que estaba haciendo en la web y algunos proyectos que estaban por salir para enfocar toda mi energía en el programa y relacionar mi imagen exclusivamente a MasterChef.

En el teatro veremos qué podría y qué no podría hacer, sobre todo por los tiempos, ya que es un programa súper demandante de tiempo, mucho más que cualquier otro que haya hecho antes, casi como en las ficciones que hice en tv. En cine estoy en la producción de una nueva película que grabaría en el 2018 si todo sale bien y en radio sigo con mis programas de Radio Latina 97.1 FM y de Radio Canal 100FM.

TVPY: ¿Cómo te sentís al regresar a Telefuturo?

PM: Súper feliz de volver a trabajar y compartir con talentosos compañeros y grandes amigos. En Canal 13 dejé una gran familia también con la que hice importantes programas y aprendí demasiado, fueron los primeros en confiar en mí para el prime time. Pero también tengo demasiados buenos recuerdos de todos mis ex compañeros de Telefuturo que fue parte de mi historia y mis inicios, entonces creo que en estos veinte años, donde también fui parte del festejo, personalmente no sólo festejaba los grandes programas y ficciones en las que había sido parte del canal, sino también todas las grandes apuestas que hizo a la producción nacional y que terminaron revolucionando la tv cerrando con broche de oro el año con esta nueva gran apuesta.

TVPY: ¿Algún detalle que quieras agregar?

PM: MasterChef es un programa de competencia, pero lleno de emociones, que rescata los buenos valores como el respeto, solidaridad (porque todo alimento que no se usa se dona a una fundación o comedor infantil), la educación, el esfuerzo, la tolerancia, la creatividad en lo que nos apasiona, el aprender a recibir positivamente críticas para hacer aún mejor las cosas, el trabajo en equipo con respeto y esmero, el orden, la limpieza, el compartir y aprender los unos de los otros sin importar la edad o condiciones físicas ni económicas. Todos se transmiten conocimientos que fueron pasando de generación en generación en las familias y se enseña a transmitir a través de la comida: amor, historias, recuerdos, emoción y arte. Sé que este va a ser el programa por el que van a dejar feliz que sus hijos duerman tarde cada noche de emisión.

MasterChef Paraguay está estimado que arranque en Marzo del 2018 en horario prime time, por Telefuturo.