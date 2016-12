Patty Orué: Yo me llamo fue lo mejor que me pasó durante el año

Patty Orué conduce junto a Kike Casanova el programa Yo me Llamo, que se estrenó en agosto de este año en Telefuturo.

En una entrevista a la conductora, nos contó cómo vivió la experiencia de ser parte de este reality de Endemol Shine, en donde los participantes compiten por quién imita mejor a su artista favorito, y cuyo final de temporada será dentro de pocas semanas.

TVPY: ¿Cómo fue la experiencia de Yo me Llamo en este 2016?

PO: Y fue lo mejor que me pasó durante el año laboralmente hablando, porque ahora que ya puedo decir prácticamente con el ciclo casi por culminar es todo un éxito. Lo dicen los números, nos fue súper bien en cuanto a todo lo que es comercialmente hablando, con el rating también nos sorprendió bastante la forma en que la gente se prendió al programa y en la calle… yo siempre digo que ese es mi mejor parámetro.

TVPY: Justamente sobre la recepción del público, ¿cuáles son esos resultados en cuanto a rating y opinión?

PO: Bueno, en cuanto a rating tengo entendido que, así en un balance, nos fue muy bien. Yo no soy tanto de guiarme por los números, no estoy controlando semana por semana cómo nos va en eso, de lo cual se encarga la gente a la que le compete obviamente. Pero sí me dicen que, en forma general, nos fue súper, que ganamos la mayoría del tiempo en el que estuvimos al aire, aparte es normal que en un programa, de acuerdo a los días, haya más o menos gente, pero haciendo un balance fue muy positivo y lo que puedo rescatar más que nada del día al día con la gente es que no hay una sola persona que yo vaya a un lugar y que no me hable de Yo me Llamo. Para mí eso es la transcripción fiel de lo que significa, que nos ven.

TVPY: ¿Qué es lo que más te gustó del programa hasta ahora?

PO: Yo me divierto. Aparte de que vamos en vivo y es una adrenalina muy distinta a de grabar los programas, al ser un reality hay muchas emociones, vivimos tristezas obviamente propios de la competencia, despedir a participantes, problemas que sorteamos todos los días y que la gente no ve, son cosas detrás de cámara. A mí me divirtió muchísimo, creo que se nota. Se nota que es un programa muy placentero de hacer, trabajar con Kike es un placer de verdad, tenemos tanta buena onda que es ir y divertirnos más que nada, y lo que más me gustó es estar al frente de un formato tan grande con tanta gente detrás laburando. Es enorme nuestra producción.



TVPY: ¿Cómo ven vos y Kike el progreso de los participantes desde detrás de la cámara?

PO: Al comienzo eran todos muy sumisos, muy tímidos, yo creo que están aprendiendo y aprovechando muchísimo todas las herramientas que se les está dando en el canal, en la academia. En los pasillos, hablando un poco con ellos antes de arrancar el programa, vos te das cuenta de la desenvoltura que ellos tienen y son totalmente distinto. Manejan súper bien el concepto de lo que es televisión, las redes sociales, ya tienen club de fans y lo más lindo es que nos cuentan que están trabajando. Imaginate gente que soñaba con trabajar de la música o por ahí trabajan, pero así a un nivel mucho más amateur… ahora están ganando dinero y nos cuentan “estamos felices porque nos llaman para festivales, para eventos, show privados…” y está bueno eso, que todos crezcamos. Ellos son los más beneficiados de todo esto, tienen todas las herramientas para ser profesionales y no les falta nada porque el talento de por sí ya lo tienen.

TVPY: ¿Continuará Yo me Llamo en el 2017?

PO: El programa tiene su segunda temporada. De hecho, ya estamos lanzando el segundo casting y esperamos mucha más gente porque nos escriben hasta ahora y nos dicen “estoy esperando la segunda temporada para presentarme”. Ya conocieron el programa y ahora ven cuál es el resultado y se animan. Entonces la segunda temporada es un hecho, ya tenemos fecha, todo. Los últimos días de diciembre son los castings que ya están siendo publicitados al aire y, bueno, a partir de ahí ya van a volver a vernos en muy poquito tiempo. No van a esperar mucho.

TVPY: ¿Cuándo será el final de esta temporada de Yo me Llamo?

PO: Terminaría en la última quincena de diciembre, el veinti-algo, te dejo ahí picando (risas), porque creo que todavía no hicieron formal esto, entonces no quiero adelantare. Me imagino que están preparando un súper final con muchas sorpresas que van a ser sorpresas para los conductores y todo.

TVPY: ¿Y cómo estás llevando la vida de ex modelo y conductora de radio y de televisión en prime time?

PO: Vos sabes que siempre me río cuando me presentan, voy de invitada, me dicen la “ex modelo y actual conductora”. Yo no tengo problema con las etiquetas, con los nombres que me quieran poner… pero me es raro porque ahora que supuestamente estoy retirada de lo que es el modelaje, tengo más trabajo (risas) como modelo propiamente dicho. Estoy haciendo campañas publicitarias a full, estoy trabajando mucho y en un ambiente muy lindo que a mí me gusta, a lo mejor ya no más tanto cuerpo, pero de alguna forma u otra es vender imagen y creo que eso siempre va a ir ligado a la gente que está en los medios porque es así, estás en los medios y vendes tu imagen quieras o no.

Lo del modelaje va de la mano siempre con los medos porque las empresas, las marcas te buscan. Estoy trabajando mucho como influencer, porque las marcas quieren que sus productos vean el común de la gente y, bueno, quién mejor que una figura de la televisión o de la radio para exponerlos.

TVPY: ¿Algo que quieras agregar?

PO: Más que nada, para mí esto fue un crecimiento y dar un paso gigantesco en mi carrera en los medios. Por fin voy a tener un poco más de tiempo también porque antes no podía, a la mañana tenía El Resumen, a la tarde las grabaciones de Tercer Tiempo, a la noche la radio, entonces no me quedaba un espacio como para estudiar y me gustaría retomar algunas cosas para capacitarme. Ya que estoy creciendo a pasos agigantados, acompañar también todo eso con un poco más de capacitación.

Yo me Llamo se emite todos los miércoles, jueves y viernes a las 22:00 hs por Telefuturo.