Red Guarani estrena nuevo programa: ¨Cenando con Jaeggli¨

Red Guaraní incorpora a su grilla ¨Cenando con Jaeggli¨, un programa tipo magazine en el que el protagonista será el ex Senador y político liberal Alfredo Jaeggli. Hablamos con el protagonista, quien concedió una breve entrevista a Television.com.py para conocer más sobre el proyecto.

TVPY: ¿En qué consistirá el programa?

AJ: Vamos a tocar temas puntuales, bien difíciles. Al comienzo va a ser un programa normal, después vamos a tocar, por ejemplo, la despenalización del aborto, de las drogas, ¿qué pasa con los asentamientos agrícolas que no sirven para nada? ¿Por qué no podemos prosperar más? Asuntos de la política, ¿por qué el lector vota, pero no elige? Cosas así que la gente muchas veces ignora, que creo yo son importantes. Siempre van a estar unidos a la libertad individual que es lo que propicio.

Siempre tuve ganas de hacer teatro, nunca pude. Ya estoy jubilado de la política, tengo más tiempo. Entonces me ofrecieron la oportunidad de hacer “Cenando con Jaeggli”.

TVPY: ¿Cómo se siente dar el paso de la política a la televisión?

AJ: Yo siempre fui un showman en la política incluso. También antes de ser político fui un deportista exitoso, gané todos los premios de automovilismo en Paraguay, inclusive gané en Buenos Aires. Yo ya estoy acostumbrado a que me filmen, que me fotografíen (risas).

TVPY: ¿Cómo te sentís al ser el conductor de un programa?

AJ: Me gustaría ser más nuevo y diferente, y veo que no estamos todavía con esa fuerza de innovar. Yo quiero que la gente, cuando vea un programa de Jaeggli, diga “¡Pero mira un poco a lo que se anima a descubrir, lo que se anima a desmantelar! ¡Qué bárbaro!”. Creo que vamos a ser más audaces porque hay muchas verdades nuestras de los paraguayos que son todas mentiras, una, por ejemplo, es la del Mariscal López.

TVPY: Aparte de este programa, ¿qué otros planes tenes para este 2017?

AJ: Vamos a entrar otra vez en la política, vamos a tener un movimiento en el Partido Liberal para propiciar gobernadores, diputados y senadores. Vamos a tener una lista de gente intachable. Lo único que quiero que se diga es “La lista de Jaeggli es gente buena, gente sana”, no ladrones ni nada por el estilo. Gente nueva, joven… Vamos a propiciar más a la mujer que al hombre, yo creo que las mujeres son mucho mejores que los hombres.

TVPY: ¿Algo más que quieras agregar?

AJ: Ahora hay un montón de canales, hay posibilidades de que el televidente pueda ir a cualquier canal en el mundo, la competencia es brutal, y si uno no hace algo que llame realmente la atención no va a tener éxito. Así que yo me voy a proponer llamar la atención.

Jaeggli participó anteriormente como concursante en Baila Conmigo Paraguay de Telefuturo en el 2014.

Bajo la dirección de Ramón Riototo, el programa recorrerá diferentes lugares y tendrá la presencia de invitados locales e internacionales.

Cenando con Jaeggli se emitirá a partir del Domingo 26 de Marzo, semanalmente a las 23:00 hs. por Red Guaraní.