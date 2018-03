Roberto Pettinato: “Algunas mujeres están contribuyendo a una gran confusión”

Roberto Pettinato vendrá pronto a conducir su primer late night show en nuestro país en la RPC.

El conductor protagonizó varias polémicas recientemente en Argentina y también en Paraguay, ya que años atrás había dicho que “Paraguay y Ghana no existen”, algo que desató el enojo de Rubén Rodriguez.

Entrevistado por Television.com.py Pettinato respondió sobre esto y sobre la reivindicación femenina, con fuertes frases que desataron un escándalo que llegó a Argentina. Nuestra entrevista en video fue emitida en el programa “Pamela a la Tarde”, conducido por Pamela David en el canal América TV del vecino país.

“En realidad, no tengo ni la menor idea de cuándo pude haber dicho algo así. Lo que sí dije era que iba a arrastrar por el mercado a Rubén Rodríguez”, aclaró refiriéndose a una respuesta que le había dado el conductor paraguayo sobre aquello.

“Le mando un gran abrazo y le pido disculpas porque hoy me encantaría poder arrastrarlo, pero ya estoy grande y me duelen las vértebras. Le propongo que me arrastre él a mí (risas) y quedamos a mano. Pero son chistes que uno hace, yo no lo conozco personalmente y lo otro ni me acuerdo, es raro porque yo no soy de comparar países”, agregó.

Respecto a su opinión sobre la lucha por la igualdad de las mujeres y las denuncias en su contra, comentó que “Si estamos hablando de feminismo, creo que el verdadero feminismo es completamente otra cosa y creo que algunas mujeres están contribuyendo a una gran confusión que les impide a los pueblos saber la verdad que se merecen, que les impiden a las mujeres, como pueblo, a discernir o confunden el verdadero camino en el cual toda la sociedad tendría que estar detrás más allá de poner énfasis en qué pasó con la actriz tal o si en Hollywood ahora… Eso me parece que está bien, pero no nos olvidemos de las otras mujeres que realmente la pasan mal a diario. No dije olvidarnos de lo otro, pero por lo visto se está haciendo 90% hincapié en cualquier otra cosa.”

El conocido conductor de tv y radio en Argentina tendrá un nuevo programa denominado PETTI.ENPY a mediados de abril, los Domingos en la RPC.