RPC estrena novela “El Regreso de Lucas”

El Regreso de Lucas es la nueva novela cop-roducida entre Telefé y América TV Perú que se emitirá por primera vez en Paraguay por las pantallas de la RPC esta semana en horario nocturno.

Protagonizada por Ana María Orozco de Colombia, Salvador del Solar y Diego Bertie de Perú, Pablo Martínez y Maca Achaga de Argentina, esta serie de drama y thriller fue producida con tecnología 4K.

Cuenta la historia de una familia acomodada, dueña de una agroquímica, que pierde a su hijo mayor Lucas, de cuatro años, en la playa. Elena, su madre, se obsesiona con encontrarlo porque siente que él está vivo y nunca deja de buscarlo, por lo que descuida a sus otros hijos y a su marido, Reynaldo, quien se hizo cargo de la familia y de la empresa. Luego de veinte años de la desaparición de Lucas, un día un joven se presenta a la casa de la familia Díaz Ayala y dice ser él, lo que llevará a más sospechas e intrigas.

La serie debutó en Argentina y en Perú logrando un alto rating en su audiencia de diez y veinticinco puntos respectivamente.

Ya fue emitida en varios países de América Latina, Estados Unidos, Medio Oriente, Israel, Vietnam y el norte de África, y ahora se prepara para pasar en Europa.

Durante el encuentro La TV que se viene, en su edición 2016, El Regreso de Lucas fue presentada por Eric Jurgensen, CEO de América Televisión Perú, y Guillermo Borenzstein, Gerente de Negocios de Telefé, en donde analizaron sobre las ventajas y desafíos de la cooperación regional entre canales y productoras para el desarrollo de grandes producciones.

El Regreso de Lucas se estrena hoy lunes 10 de Abril a las 20:00 hs. por RPC (Canal 13 de aire) y RPC HD en el 706 de Tigo Star.