Silvia Süller: ¨Yo quería estar en el Bailando como jurado¨

La figura argentina Silvia Süller fue en las últimas semanas la sorpresa del programa Cuestión de Peso (CDP), que actualmente se emite en Latele y que la tuvo como famosa invitada, luego de haber participado en la versión argentina del programa.

En Televisión.com.py conversamos con ella para que nos cuente más sobre su estadía en nuestro país y sus deseos de ser parte del formato Baila Conmigo.

“El último escalón en mi vida y en mi carrera es ser jurado del Bailando. No puedo ser jurado en Argentina, no puedo ser en Paraguay, ¿dónde hay otro Bailando?”, se quejó la actriz.

Silvia nos contó sobre su amor por Paraguay y que se quiere quedar en nuestro país. ¨Por favor, se los pido, me quiero quedar en Paraguay. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quería estar en el Bailando como jurado, tengo trayectoria”, nos dijo.

Baila Conmigo Paraguay confirmó días atrás el jurado de la edición 2017 y los protagonistas serán Milva Gauto, Bruno Masi, Carmiña Masi, Clari Arias y Luis Calderini.



Por último, Süller pidió una vez más a todos sus seguidores para quedarse y participar en algún programa.

“Quiero quedarme con ustedes para jorobar, me gustan los programas, me gusta divertirme, me gusta hacer lío, pero bueno, amo Paraguay y les mando un beso seco”, nos dijo.

Silvia estará sólo hasta esta semana en Paraguay y luego volverá a Argentina. Salvo que a último momento sea una de las confirmadas para el Bailando de Paraguay. ¿La llamarán?

Cuestión de Peso se emite de lunes a viernes a las 19 hs. por Latele.