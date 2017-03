Telefuturo estrena Tele Mbopi

Telefuturo estrenará el programa que ocupará la franja de Tercer Tiempo. Tele Mbopi, es el nombre elegido por el canal para el ciclo que conducirán Patty Orué y Carlos Ortellado.

Tele Mbopi irá todos los días a las 23:30hs. luego de Yo me Llamo.