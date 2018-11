Telefuturo impulsa campaña “Paraguay se levanta”

Telefuturo impulsa campaña a favor de los damnificados por la crecida del río Paraguay denominada Paraguay se levanta con el objeto de juntar ropas y alimentos para ellos.

Desde el martes 6 de noviembre el canal lanzó un material audiovisual para apelar a la solidaridad de la ciudadanía y el viernes 9 realizó una presentación con la presencia de comunicadores y autoridades para explicar la situación de los damnificados y en qué consiste la campaña.

Las donaciones pueden ser alimentos no perecederos: arroz, azúcar, yerba, café, leche, aceite, sal, poroto, etc., kits de aseo personal: jabón de tocador, pasta dental, cepillo de dientes, alcohol en gel, toallitas higiénicas, papel higiénico, peine, bolsitas de basura de 100 litros, y baldes de 20 litros con tapa. Deben ser llevadas al Ex Seminario Metropolitano (Avenida Kubitschek 661 y Azara) de 8 a 17 hs.

“Que no te inunde la indiferencia” es uno de los mensajes dentro de la campaña y cuenta con el apoyo de Latele, NPY Noticias Paraguay, Diario Última Hora, Radio Monumental 1080 AM, Diario Extra y la Pastoral Social Arquidiocesana.