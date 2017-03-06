Publicado el 6 de marzo de 2017 | por Television.com.py0
Todos los ganadores de los Premios Paraná 2016
El Sábado 4 de Marzo pasado se llevó a cabo una nueva entrega de los Premios Paraná. La entrega fue transmitida por Paravisión, Latele, Paraguay TV HD, y Lobo Station. La ceremonia se realizó en las instalaciones del centro de eventos Rakiura.
Los conductores fueron diferentes figuras de los medios, y el organizador como en todas las ediciones fue Juan Carlos Amoroso, quien también es el productor del evento.
El Paraná de Oro se entregó por primera vez a la radio, según dijo Amoroso, y el ganador fue Bruno Masi.
Debajo les dejamos todos los ganadores de la edición 2016 de los Premios Paraná.
¿Qué opinás? Dejanos tus comentarios debajo.
RADIO AM
MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL
EL SALON DE LOS PASOS PERDIDOS – RADIO ÑANDUTI
ANCHO PERFIL – CARDINAL
VA CON ONDA – MONUMENTAL
MEJOR CONDUCCIÓN PERIODÍSTICA FEMENINA Y/O MASCULINA
MABEL REHNELDT – 1RO. DE MARZO
ENRIQUE VARGAS PEÑA – 9.70
MINA FELICIANGELI – RADIO MIL
CARLOS MARTINI – CARITAS
GUILLERMO DOMANICZKY – CARDINAL
MEJOR PROGRAMA DE DEPORTES
OVACION DEPORTIVA – RADIO UNO
FUTBOL 780 – 1RO. DE MARZO
CARDINAL DEPORTIVO
FUTGOL – RADIO 9.70
GRITELO FUTBOL – LA UNION
MEJOR PROGRAMA INFORMATIVO/PERIODÍSTICO
MARCANDO PAUTAS – 780 1RO. DE MARZO
AHORA DESPUES – VICTOR BENITEZ – 9.70
MARTINI 680 – CARITAS
LA PRIMERA MAÑANA – ABC CARDINAL
LA MAÑANA DE RADIO UNO – JORGE TORRES
RADIO FM
MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES
SOBREDOSIS DE RADIO – CHICHE CORTE LATINA
BUEN DIA VENUS – KIKE GAMARRA
COMO ESTAMOS HOY – ROBERT LEMOS – CANAL 100
EL PARLAMENTO – EMISORAS PARAGUAY
LA MOVIDA CON AMOR – JORGE PUIG – RADIO AMOR
MEJOR CONDUCCIÓN MASCULINA
RUBEN RODRIGUEZ – CORAZON
CHICHE CORTE – CANAL 100
BRUNO MASI – ASPEN
BICHO RIVEROS – E40
OSMAR SUAREZ – FM EXCLUSIVA
MEJOR PROGRAMA MUSICAL
TERERE RUPA – R. RODRIGUEZ JR. / POPULAR
DEL 40 AL 1 – DIEGO JANSEN – 40 PARAGUAY
VOLUMEN 1 – MARILE UNGER – RQP
BURBUJAS DE AMOR – CONQUISTADOR
MEJOR PROGRAMA DE DEPORTES
ROCK AND GOL – ROCK AND POP
DAME FUTBOL – DIEGO RUBIN / TOP MILENIUM
NACIONAL DEPORTIVO – JUAN ZEBALLOS
DEPORTES 94 – N. DELGADO/ AZUL Y ORO
MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA
GISELLA CASSETTAI – 40 PRINCIPALES PARAGUAY
YVONNE BOSS – CORAZÓN
ALDANA MESA – ASPEN
CARMIÑA MASI – VENUS
YEHIMY ALISON – ROCK AND POP
MEJOR LABOR HUMORISTICA EN RADIO AM Y FM
AB OVO – MONTECARLO
ENRIQUE PAVON – FARRA
HECTOR GONZALEZ – CERIKA – ÑANDUTI
GUSTAVO CABAÑA – VENUS
CLAUDIA VALLE – GLOBAL MIX
TELEVISION (por cable)
MEJOR PROGRAMA DESTACADO EN CABLE
SPORTIVISIMO-RATTI/L. NATALONI/TIGO SPORTS
NOTICIERO CENTRAL – UNICANAL
EL QUE PIERDE GANA – Dr. MUSSI – UNICANAL
CHOCOLATE POR LA NOTICIA – LOBO STATION
LA UNICA TARDE – JOSE AYALA/PATY GADEA – UNICANAL
MEJOR PROGRAMA DE DEPORTES EN TV CABLE
ROCK AND GOL TV/ SOLEDAD FRANCO-RUBEN DARIO – TIGO SPORTS
DEPORTES UNICANAL
NOTICIERO TIGO SPORTS
FIGURA DESTACADA EN TV CABLE
JORGE TORRES – UNICANAL
PITU WILLIS – LOBO STATION
PEDRO GUGGIARI – UNICANAL
TELEVISION AIRE
MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTOS
YO ME LLAMO – TELEFUTURO
CAMINO AL ÉXITO – CANAL 13
CALLE 7 INTERNACIONAL – TELEFUTURO
TERCER TIEMPO – TELEFUTURO
MEJOR PROGRAMA DE FOLKLORE Y GUARANI
KAY UHAPE – Prof. Ramón Silva – SNT
MARANDU KO EMBOYVE – TELEFUTURO
TRADICIÓN Y CULTURA – TELEFUTURO
ENTRE AMIGOS – RED GUARANI
TERERE JERE – TELEFUTURO
MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES
AL ESTILO PELUSA – LA TELE
ARRIBA PARAGUAY – PARAVISION
DR. EN CASA – PARAGUAY TV
MEJOR PROGRAMA DE DEPORTES
TELEFUTBOL – TELEFUTURO
NOTICIERO DEPORTIVO – CANAL 13
PLATEA DEPORTIVA – PARAVISION
GRITELO FUTBOL – PARAGUAY TV
EXPEDICION FUTBOL – RED GUARANI
MEJOR PROGRAMA PERIODÍSTICO
ALGO ANDA MAL – CANAL 13
PULSO URBANO – SNT
LA LUPA – TELEFUTURO
MEJOR SERVICIO INFORMATIVO
24 HORAS NOCTURNO – SNT
TELEDIARIO – TELEFUTURO
DIA A DIA – TELEFUTURO
TELEDIA NOTICIAS – LA TELE
MEJOR PROGRAMA DE CULTURA GENERAL
EL SABER VA CONTIGO – RPC/CANAL 13
INVENCIBLE – RPC/CANAL 13
ESCAPE PERFECTO – TELEFUTURO
MEJOR PROGRAMA MAGAZINE
MAÑANA EXPRESS – CANAL 13
VIVE LA VIDA – TELEFUTURO
LA MAÑANA DE CADA DIA – SNT
MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA
YOLANDA PARK – SNT
PELUSA RUBIN – LA TELE
PAOLA MALTESE – RPC
MELISSA QUIÑOÑEZ – TELEFUTURO
MEJOR CONDUCCION MASCULINA
KIKE CASANOVA – TELEFUTURO
CARLOS TROCHE – SNT
CHICHE CORTE – CANAL 13
BICHO RIVEROS – TELEFUTURO
MEJOR CONDUCCION PERIODISTICA MASCULINA
GERMAN MARTINEZ VIERCI – LA TELE
ROBERTO PEREZ – SNT
SANTIAGO GONZALEZ – RPC/CANAL 13
CARLOS GRANADA – SNT
MEJOR CONDUCCION PERIODISTICA FEMENINA
CAROLINA AREVALO – LA TELE
BLANCA LOPEZ – SNT
AMALIA CUTILLO – PARAVISION
YENI CABALLERO – PARAGUAY TV
MEJOR REPORTERO EN TV
EMILSE BAEZ – SNT
FREDDY VALENZUELA – TELEFUTURO
ALEXIS AVEIRO – SNT
DIEGO MARTINEZ – LA TELE
FIGURA RESALTANTE EN TV
ENRIQUE DAVALOS – RPC/CANAL 13
LUCIA SAPENA – RPC/CANAL 13
MAGALI PAEZ – LA TELE
PABLO RODRIGUEZ – RPC/CANAL 13
PATTY ORUÉ – TELEFUTURO
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL (NUEVO RUBRO)
ESCAPE PERFECTO – TELEFUTURO
CAMINO AL ÉXITO – RPC/CANAL 13
YO ME LLAMO – TELEFUTURO
INVENCIBLE – RPC/CANAL 13
PARANÁ DE ORO
BRUNO MASI