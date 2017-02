Unicanal transmitirá el Sudamericano Sub 17

Luego del Campeonato Sudamericano Sub-20 que culminó este mes, Unicanal continuará con las emisiones deportivas con el Campeonato Sub-17 Chile 2017 que iniciará a finales de febrero.

Con los relatos de Salvador Hícar, Juan Antonio Mereles, y Jorge Saucedo, y los comentarios de Hernán Rodríguez, Toto González, y Prisciliano Sandoval, el campeonato arrancará el jueves 23 de febrero hasta el domingo 19 de marzo.

La Albirroja debutará el domingo 26 de febrero a las 20:00 hs. contra Argentina en el Estadio Fiscal, de la ciudad de Talca.

Además del Sub-20, Unicanal apuesta a las emisiones de eventos deportivos como anteriormente fueron también la Copa América Centenario y La Copa Davis de Tenis. El primer partido del Sub-17 será Colombia vs Ecuador el 23 de febrero a las 20:00 hs.

En las siguientes imágenes podrán ver el fixture de los dos grupos que participarán. Fuente de las imágenes: Conmebol