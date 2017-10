“Vamos a Pescar” regresa a la tv por Telefuturo

El clásico recordado programa “Vamos a Pescar”, conducido por Jorge Xifra, regresa con una nueva temporada por las pantallas de Telefuturo.

Uno de los clásicos del canal en sus inicios vuelve así a las pantallas, luego de años de ausencia.

Desde 1997, Xifra estuvo a cargo del proyecto durante once años en Telefuturo, en donde fue una de las primeras producciones nacionales. También fue emitido en varios canales internacionales de Latinoamérica y Estados Unidos como FOX e ESPN, en este último en idioma inglés.

Sobre la nueva temporada, el conductor guardó las sorpresas para el capítulo de estreno, pero aseguró que será “totalmente diferente, mucho más interactivo, dinámico, siempre con invitados y con unas coberturas internacionales espectaculares”.

“Pasaron diez años. Hace rato me estaban pidiendo, sobre todo la gente que jamás se olvidó”, nos comentó Xifra.

“También la gente de Telefuturo, impresionante el apoyo, me han recibido con los brazos abiertos y me siento como si fuese la primera vez que salimos al aire. Me dijeron ‘vení, acá tenés casa, tenés todo’, y yo digo que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida y si algo te apasiona, tenés que hacer. Quiero hacer un agradecimiento a toda la gente de Telefuturo,” concluyó.

Vamos a pescar es producido por Ramón Aguayo en conjunto con Xifra y se reestrena el domingo 8 de octubre a las 13 hs. por Telefuturo, mientras que en Noticias Py irálos sábados y domingos a las 9 hs.