Vuelve la dupla de JJ Bernabé y Salvador Hicar a la TV

Lo anunció hoy el mismo Javier Bernardes. Algo que era esperado por miles de fanáticos del fútbol en Paraguay ya es una realidad, y es la vuelta a las pantallas de una dupla emblemática en los relatos deportivos por TV.

JJ Bernabé y Salvador Hícar se unirán nuevamente para relatar el partido entre Paraguay y Ecuador en el marco del Sudamericano SUB-17 organizado por la CONMEBOL.

El encuentro será transmitido en cable por Unicanal y por la RPC en aire, ambos ya propiedad del Grupo JBB. Será el próximo viernes 10 de Marzo a las 17:45hs.